Formula 1 – Cure Schumacher | il parere dell’esperto non è rassicurante | “quasi sempre si

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Rossini, ordinario di Neurologia all’Università Cattolica di Roma, dice la sua sull’improvviso trasferimento di Michaelin Francia L’improvviso e top secret trasferimento di Michaelall’ospedale Pompidou di Parigi lascia nel mistero tantissimi appassionati della1 e tutti i tifosi dell’ex pilota tedesco. Tanti sono i pareri, contrastanti, su quelle che si suppongono essere lea cui verrà sottoposto, come tanti sono i rumors e le indiscrezioni che trapelano dall’ospedale parigino. LaPresse/Photo4 C’è chi di ce chesia cosciente, chi invece che lestaminali per cui è famoso l’ospedale Pompidou non sono adatte a livello cerebrale ma solo cardiaco. Adnkronos ha chiesto una Paolo Maria Rossini, ordinario di Neurologia all’Università Cattolica di Roma, direttore ...

