Formula 1 | Bottas si toglie un peso | “il rinnovo mi ha dato serenità | basta telefonate

Formula 1 - Wolff punge Bottas dopo il Gp di Monza : “fatica a tirare fuori il meglio dalla macchina quando…” : Il team principal della Mercedes ha lanciato una frecciatina a Bottas, colpevole di non essere riuscito a superare Leclerc nel finale del Gp di Monza La Mercedes non ha potuto nulla al cospetto della Ferrari a Monza, sia Hamilton che Bottas hanno tentato di superare Leclerc, senza riuscirsi fino alla bandiera a scacchi. Photo4/LaPresse Se il britannico è stato più pericoloso, il finlandese non è riuscito ad avvicinarsi al monegasco, ...

Formula 1 - Bottas fa sbellicare la sala stampa : si complimenta con Leclerc… ma lui non c’è [VIDEO] : Il pilota della Mercedes ha fatto ridere tutti i giornalisti in conferenza stampa, complimentandosi con Leclerc nonostante lui non fosse presente in sala Un Valtteri Bottas ironico si è presentato in conferenza stampa a Monza, subito dopo la fine del Gran Premio di Monza, concluso al secondo posto dietro Charles Leclerc e davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il pilota finlandese ha fatto sbellicare i giornalisti presenti in sala ...

Formula 1 – L’incredulità di Leclerc e la delusione di Hamilton e Bottas : le parole dei primi tre nel parco chiuso di Monza : I primi tre piloti classificati oggi a Monza hanno parlato nel parco chiuso, esprimendo le proprie sensazioni a caldo Charles Leclerc cala il bis, il pilota della Ferrari vince la sua seconda gara consecutiva dopo Spa, riportando il Cavallino alla vittoria a Monza dopo nove anni. Una splendida gara quella del monegasco, che non lascia scampo né a Hamilton e né a Bottas, rimasti alle spalle dell’ex Alfa dall’inizio alla ...

Formula 1 – Leclerc si gode la pole - Hamilton sorride - rammarico Bottas : le parole dei top 3 al parco chiuso di Monza : Charles Leclerc si prende la pole a Monza davanti ad Hamilton e Bottas al termine di una qualifica ‘sporcata’ dalle strategie: le parole dei piloti al parco chiuso Incredibile il finale delle qualifiche del Gp d’Italia. Tutti i piloti giocano di strategia, restano ai box per non lasciare la scia agli avversari, uscendo solo con 2 minuti di tempo per non prendere la bandiera a scacchi ne ne punisce 7 su 9 (Raikkonen era ...

Formula 1 - Bottas non alza bandiera bianca : “abbiamo un’opportunità - ma dovremo essere perfetti” : Il pilota finlandese ha commentato la prima giornata di libere, esprimendo il proprio punto di vista sul distacco dalle Ferrari Giornata interlocutoria per Valtteri Bottas in questo venerdì di libere a Monza, dopo una mattinata non proprio brillantissima, il finlandese ha chiuso al quarto posto le FP2 nel pomeriggio. Photo4/LaPresse Quasi quattro i decimi che lo hanno diviso da Leclerc, un gap che comunque non ha preoccupato il driver di ...

Formula 1 – Leclerc dedica la vittoria ad Hubert - il rammarico di Hamilton e Bottas : le parole dei piloti dopo la gara di Spa : Charles Leclerc trionfa a Spa e dedica la vittoria al compianto Anthoine Hubert, Hamilton e Bottas si rammaricano per la troppa velocità Ferrari in rettilineo: le parole dei primi 3 piloti dopo la gara di Spa La ripresa del campionato di F1 dopo la pausa estiva regala alla Ferrari la prima vittoria stagionale. La Scuderia di Maranello trionfa sul circuito di Spa grazie ad un super Charles Leclerc che si mette davanti alle due Mercedes di ...

Formula 1 – Wolff furioso per le qualifiche Mercedes : “Hamilton e Bottas? Sembravano degli idioti!” : Le Ferrari dominano in qualifica a Spa, le Mercedes arrancano: Toto Wolf molto arrabbiato per le prestazioni in pista di Hamilton e Bottas Prove libere e qualifiche del Gp del Belgio sono state letteralmente dominate dalla Ferrari. Doppietta in ogni sessione, con Leclerc in pole davanti a Vettel al termine delle qualifiche. Le Mercedes, in testa al Mondiale, arracano alle spalle e si prendono una sonora ramanzina dal team principal Toto ...

Formula 1 – Il 4° posto in qualifica non demoralizza Bottas : “lenti in rettilineo - ma domani posso vincere” : Bottas fiducioso in vista della gara di domani a Spa: le parole del finlandese della Mercedes dopo le qualifiche del Gp del Belgio Quarto posto per Valtteri Bottas nelle qualifiche del Gp del Belgio: il finlandese, fresco del rinnovo di contratto ha chiuso la sua Q3 di Spa alle spalle di Leclerc, poleman della gara belga, Vettel ed Hamilton. Il finlandese della Mercedes si è mostrato ottimista in vista della gara di domani: “il giro ...

Formula 1 - Bottas non usa mezzi termini : “le Ferrari in rettilineo ci hanno completamente ammazzato” : Il pilota della Mercedes ha analizzato le prime due sessioni di libere, concluse entrambe davanti al compagno di squadra Due sessioni di libere concluse entrambe davanti al proprio compagno di squadra, buoni risultati dunque per Valtteri Bottas al termine della prima giornata di lavoro a Spa, dove domenica si correrà il Gran Premio del Belgio. Lapresse Il pilota finlandese è rimasto comunque lontano dalle due Ferrari, apparse imprendibili ...

Formula 1 - Hamilton felice per il rinnovo di Bottas : “decisione intelligente da parte della Mercedes” : Il pilota della Mercedes ha commentato il rinnovo di contratto del proprio compagno di squadra, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Si ricomincia, la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio del Belgio, regalando numerosi colpi di scena già in questo giovedì ricco di annunci. Uno su tutti il rinnovo di Bottas, che rimarrà in Mercedes anche nel 2020, affrontando così il quarto anno al volante di una Freccia ...

Formula 1 – Dal messaggino di Lewis Hamilton ai piani B in caso di mancato rinnovo - Bottas svela : “sono cose private” : Valtteri Bottas soddisfatto, felice e motivato a Spa: le parole del finlandese della Mercedes in conferenza stampa in Belgio Ritorno felice in pista per Valtteri Bottas: la Mercedes ha infatti annunciato oggi il rinnovo del contratto del pilota finlandese, confermandolo anche per il 2020. In conferenza stampa, dunque, a Bottas sono state poste diverse domande riguardo questa splendida notizia: “è sempre una bella notizia quando hai ...

Formula 1 – Rinnovo Bottas - Wolff soddisfatti : “i risultati raggiunti con Valtteri non sono una coincidenza” : Wolff commenta il Rinnovo di Valtteri Bottas con la Mercedes: le parole del team principal austriaco dopo l’annuncio della conferma del pilota finlandese La Mercedes ha annunciato oggi, alla vigilia del Gp del Belgio, il Rinnovo di Valtteri Bottas: il finlandese sarà un pilota del team di Brackley anche nel 2020 ed è motivato a far bene, puntando alla vittoria del titolo Mondiale. Felice e soddisfatto della decisione presa, ...

Formula 1 – Rinnovo Bottas - il pilota finlandese euforico : “il mio obiettivo nel 2020 è diventare campione nel mondo” : Valtteri Bottas rimane in Mercedes: le parole del finlandese dopo l’annuncio del Rinnovo del contratto Valtteri Bottas non poteva ricevere regalo migliore per i suoi 30 anni: il finlandese sarà un pilota Mercedes anche nel 2020. Il team di Brackley ha deciso di rinnovare il contratto a Bottas, che anche nella prossima stagione, dunque, sarà compagno di squadra di Lewis Hamilton. Lapresse “Sono molto felice ed orgoglioso di ...

Formula 1 – La Mercedes ha deciso il futuro di Bottas : sui social l’importante annuncio : La Mercedes ha deciso: ecco quale sarà il futuro di Bottas. L’annuncio sui social Ha scelto i social ed una frase simpatica, la Mercedes, per annunciare il futuro di Valtteri Bottas. Il pilota finlandese non ha convinto molto il suo team negli ultimi Gp, tanto da mettere in serio rischio la sua posizione. Wolff non ha nascosto i suoi dubbi, ammettendo che durante l’estate avrebbe deciso insieme a tutto lo staff chi sarebbe ...