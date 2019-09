Fondi Lega, Cassazione condanna Belsito

E' definitiva la sentenza di non luogo a procedere per l'ex leader della, Bossi,e per suo figlio Renzo nel filone milanese del procedimento suidel Carroccio.Non vi sarà un nuovo processo Laha respinto il ricorso della Procura di Milano che chiedeva di estendere anche ai due Bossi la querela del segretario della, Salvini, nei confronti del solo ex tesoriereaccusato di appropriazione indebita in merito alla vicenda della truffa elettorale.Confermata la:un anno e 8 mesi di reclusione con pena sospesa.(Di mercoledì 11 settembre 2019)