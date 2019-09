Fiorentina | Joe Barone | “Giro di campo con Agnelli nel pre-partita?” La risposta lascia

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “Fare una passeggiata innel pre-partita assieme ad Andrea? Impossibile. Nemmeno per due miliardi di dollari. Lo dico per me stesso, non per i tifosi. E su questi ultimi voglio aggiungere che bisogna proteggerli. Ognuno ha la sua storia. Se qualcuno sbaglia, non è detto che sbaglino tutti”. Lo ha detto Joe, a margine della presentazione del nuovo acquisto viola Pedro, in vista della sfida di sabato prossimo al “Franchi” contro la Juve. “Ci attende una grandissima partita, la squadra si sta preparando e finalmente da venerdì Montella avrà la rosa al completo, potendo lavorare con tutti gli elementi che gli abbiamo messo a disposizione – ha aggiunto– Ringrazio tutta la tifoseria dellaperché siamo arrivati a 26 mila abbonati. Arrivare a questi numeri vuole dire che la città e la tifoseria stanno ...

Fast__Fast_Fast : @PietroLazze @firenzeviola_it Joe, il migliore acquisto della Fiorentina. - dicofilo : RT @napolista: Commisso: “Non voglio più sentire cori sull’Heysel né sui meridionali” Il presidente della Fiorentina intervistato dal CorS… - PietroLazze : Joe #Barone entra nel clima di #Fiorentina-#Juventus: 'Giro di campo con Agnelli? Neanche per 2 miliardi di dollari… -