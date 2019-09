Final Fantasy 7 Remake | il nuovo trailer mostra il caos e le tensioni nelle strade di

Final Fantasy VII Remake : Nuovo Trailer da Square Enix : Square Enix ha presentato oggi un Nuovo Trailer di Final Fantasy® VII Remake che mostra nuove sequenze di gioco e offre uno sguardo approfondito ai bassifondi di Midgar, in cui l’oppressiva Compagnia elettrica Shinra è coinvolta in un feroce conflitto con l’Avalanche, un gruppo di resistenza che combatte per proteggere la forza vitale del pianeta. I giocatori potranno vedere per la prima volta in azione i Turk, ...

Il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake sta per arrivare - Square Enix pubblica un countdown : Ormai ci siamo, manca pochissimo all'arrivo del nuovo trailer dedicato all'attesissimo Final Fantasy 7 Remake.Nella giornata di ieri, vi avevamo riportato la notizia relativa all'imminente nuovo trailer che sarà pubblicato in occasione del Tokyo Game Show 2019. Ebbene, alle ore 16 di oggi, Finalmente torneremo ad ammirare il Remake dello storico titolo.Per celebrare l'evento, Square Enix ha anche pubblicato un countdown visibile sul sito ...

Un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake sarà mostrato al TGS 2019 : Come molti fan speravano, riceveremo un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake al TGS 2019.Square Enix ha confermato che pubblicherà un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake in tempo per il Tokyo Game Show di questa settimana. Sebbene non sia stata fornita una data esatta, il tweet che annunciava la notizia suggeriva che otterremo una nuovo sguardo al gioco.Leggi altro...

Il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake esce a breve : quando e come vederlo : Final Fantasy 7 Remake continua a mantenersi saldamente tra i primi posti della classifica dei titoli più desiderati dai videogiocatori di tutto il mondo. Fisiologico, se pensiamo che si tratta del rifacimento - per altro già piuttosto convincente - di uno dei capitoli più amati della longeva saga ruolistica di Square Enix. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti che si farà reale il 3 marzo 2020, con un primo episodio che promette di farci ...

Final Fantasy CRYSTAL CHRONICLES Remastered arriva nel 2020 : Square Enix ha annunciato oggi che l’amato RPG action adventure FINAL FANTASY® CRYSTAL CHRONICLES® ritornerà con alcune novità come FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e dispositivi mobile iOS e Android il 23 gennaio 2020 L’RPG d’azione cooperativo FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES® è stato completamente rimasterizzato e ora ...

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ha una data di uscita : Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition non arriverà nel corso del 2019, ma uscirà all'inizio del 2020.Il remake del gioco di ruolo cooperativo per quattro giocatori per GameCube sarà lanciato, per la precisione, il 23 gennaio 2020. Arriverà su Switch e PS4, ma anche sui dispositivi mobile.La notizia arriva tramite l'account Twitter ufficiale di Final Fantasy:Leggi altro...

Final Fantasy VII Remake : passato e presente in un'immagine comparativa : Square Enix ha riproposto una vecchia immagine chiave di Final Fantasy VII e la nuova immagine di Final Fantasy VII Remake, paragonandole e offrendo dunque uno scorcio di come sarà riadattato, anche dal punto di vista stilistico, l'attesissimo Remake di Final Fantasy 7.Il gioco è stato lanciato per la prima volta nel 1997, il 7 settembre per la precisione (per quanto riguarda il Nord America per lo meno), e oggi compie esattamente 22 anni da ...

Il remake di Final Fantasy 7 omaggia il gioco originale con una nuova immagine : Il remake di Final Fantasy 7, richiesto per anni a gran voce dagli appassionati, si prepara a divenire realtà. Il primo episodio del rifacimento del classico JRPG degli anni '90 approderà infatti su PlayStation 4 a marzo del prossimo anno, come confermato da Square Enix nel corso dell'ultimo E3 di Los Angeles. Un sogno che si concretizzerà tra paure e desideri, ma anche a fronte della altissime aspettative alimentate dai più recenti - e assai ...

Sony al TGS 2019 con Death Stranding - Project Resistance - Final Fantasy VII Remake - NiOh 2 e molto altro : Il Tokyo Game Show 2019 è alle porte e come vi avevamo già svelato alcuni giorni fa non ci sarà spazio per una vera e propria conferenza per l'universo PlayStation. Sony ha dei piani diversi e nonostante la mancanza di un evento "unitario" ci sarà spazio per una serie di appuntamenti davvero notevolissima.Ci sarà spazio per una marea di trailer ma anche per degli eventi sul palco che verranno trasmessi anche attraverso Twitch e YouTube. Questi ...

Final Fantasy VIII Remastered – Disponibile da oggi : Final Fantasy VIII Remastered approda oggi su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, accompagnando il lancio con questo trailer: Il titolo vanta una grafica rinnovata e ci mette nei panni di SeeD Squall Leonhart e della combattente della resistenza Rinoa Heartilly, che insieme cercheranno di salvare il mondo dalla nazione militare di Galbadia. Le funzionalità principali della Remastered di Final Fantasy VIII sono le seguenti: – Battaglie ...

Final Fantasy VIII Remastered è finalmente disponibile : Uno degli RPG più amati della storia sbarca oggi sulle piattaforme moderne con l'uscita di Final Fantasy VIII Remastered su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Final Fantasy VIII Remastered celebra il suo 20° anniversario con una grafica rinnovata che fa risplendere i personaggi del gioco come mai prima d'ora. I giocatori vestiranno i panni del cadetto SeeD Squall Leonhart e della combattente della resistenza Rinoa Heartilly ...

Final Fantasy VIII Remastered disponbiile da oggi : Uno degli RPG più amati della storia sbarca oggi sulle piattaforme moderne con l’uscita di FINAL FANTASY VIII® Remastered su Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One e PC (STEAM®). FINAL FANTASY VIII Remastered celebra il suo 20° anniversario con una grafica rinnovata che fa risplendere i personaggi del gioco come mai prima d’ora. I giocatori vestiranno i panni del cadetto SeeD Squall ...

Final Fantasy 7 Remake : la missione legata al bombardamento del reattore Mako avrà scene inedite : Square Enix ha già ampiamente chiarito che l'imminente Final Fantasy 7 Remake non conterrà solo un restyling grafico del gioco, ma consentirà agli sviluppatori di ampliare anche parte della storia.Ciò ovviamente, significa che il gioco avrà molti più archi narrativi rispetto alla versione originale: la prima parte del Remake ad esempio, è ambientata nella sola Midgar. Secondo quanto pubblicato in un articolo apparso sul blog di PlayStation, ...

Final Fantasy VIII Remastered è stato censurato? : Final Fantasy VIII Remastered è in arrivo domani su PC e console, e Dengeki Online ha pubblicato alcune immagini scovate da alcuni fan molto attenti che hanno notato delle differenze tra la nuova versione del gioco e quella originale. L'utente Twitter Hiecchi è stato il primo a segnalare alcune interessanti modifiche a Siren.Come potete vedere nelle immagini più in basso, in pratica sono state aggiunte più piume nella zona delle parti intime. ...