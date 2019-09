Figliomeni | a Roma c’è emergenza e arriva sciopero Ama

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019)– “Cassonetti stracolmi, strade invase dalla spazzatura, rifiuti abbandonati in ogni angolo. E’ questa la situazione che stanno vivendo in questi giorni ini al ritorno delle vacanze. Una citta’ sporca e maleodorante, viste le temperature ancora estive, che fanno della Capitale una discarica a cielo aperto. Da tempo stiamo denunciando la situazione fuori controllo della raccolta dei rifiuti, evidenziando criticita’ quali la raccolta differenziata sia dei privati che dei commercianti che funziona in maniera carente, che secondo stimea superare anche 3mila tonnellate al giorno, oltre al problema sempre presente della carenza di impianti di smaltimento Tmb e conferimento quali discariche e inceneritori. Non possiamo in tutto questo caos di gestione da parte dell’Amministrazione pentastellata, dimenticare la salatissima Tari che i ...

