Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) L’occasione fa l’uomo ladro, ancor più quando si tratta di golosità per palati sopraffini. È questo il caso di David Lliviganay, undella nota impresa dolciaria “Lady M Confections”, accusato di avertodal magazzino del negozio di Long Island City (New York), per un valore totale stimato intorno ai 90. Come riporta il New York Times, il furto è stato scoperto grazie alle telecamere di sicurezza che hanno registrato negli ultimi tre mesi 36 ingressi sospetti del dipendente nelle celle frigo della pasticceria, ripreso a trasportare fuori dal negozio dei sacchetti contenenti le celebri“mille crepes” e altre prelibatezze. L’azienda non si sarebbe resa conto di nulla, fin quando ha scoperto dell’esistenza di un mercato nero dei suoi prodotti, venduti a prezzo ...

HuffPostItalia : Fattorino ruba 1020 torte pur un costo di 90 mila dollari - Staticocinetico : RT @LucillaMasini: New York. Fattorino ruba 1020 torte pur un costo di 90 mila dollari. Pony Express, se li conosci, lieviti. (Addio) - VirnaBalanzin : RT @mattinodinapoli: #ruba #torte di lusso per rivenderle a basso prezzo, #fattorino nei guai -