Fadil | famiglia chiede un’altra perizia

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Milano, 11 set. (AdnKronos) – In attesa dei risultati ufficiali della, disposta dalla procura di Milano, i familiari di Imane, la testimone dei processi Ruby morta lo scorso 1 marzo dopo un mese di agonia all’ospedale Humanitas, “non intendono celebrare il funerale, al fine di consentire una ulterioresul corpo della loro povera cara, in quanto non si ritengono assolutamente soddisfatti degli esiti trapelati”, fanno sapere attraverso il legale Mirko Mazzali. Solo mercoledì scorso, 4 settembre, a sei mesi dalla morte dell’ex modella di 34 anni la procura di Milano aveva concesso il nulla osta alla sepoltura, confermando così indirettamente la fine degli accertamenti medici, chiesti per dare un nome alla causa della morte sospetta. “Tutti gli accertamenti sono stati eseguiti, sono stati mantenuti dei campioni utili per ...

