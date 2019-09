Esplorazione spaziale | nuovo viaggio al centro della Terra

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Sei astronauti, cinque agenzie spaziali e uninizio nei mondi sotnei per prepararsi a vivere su altri pianeti. L’ultima avventura di addestramento dell’ESA fornirà ad un equipaggio internazionale le tecniche per esplorare terreni finora inesplorati sulla luna e su Marte, questa volta con particolare attenzione alla ricerca dell’acqua. Il corso di addestramento CAVES porta gli astronauti nel cuoreper migliorare le loro capacità di comunicazione, risoluzione dei problemi e lavoro di squadra. Dopo una settimana di preparativi sopra e sotto il suolo, i ‘grottonauti’ saranno pronti per esplorare una grotta in Slovenia dove vivranno e lavoreranno per sei giorni. “Fa tutto parte di una simulazione, ma l’esperienza è la cosa che più si avvicina, su questo pianeta, alle limitazioni ambientali, psicologiche e logistiche di una ...

Talkin_Hawkin : @antbag72 @ZeniaConfusa @GiuseppeConteIT Infatti è complicato trattare di economia e bilanci coi tweet. Perlomeno n… - Margher81933300 : RT @IAmJamesTheBond: Mai sentite tante idiozie tutte insieme come quelle uscite dalla bocca di Conte. Ha promesso praticamente di tutto, ma… - alessan63456465 : RT @IAmJamesTheBond: Mai sentite tante idiozie tutte insieme come quelle uscite dalla bocca di Conte. Ha promesso praticamente di tutto, ma… -