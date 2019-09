Equitazione | Nations Cup 2019 | i convocati dell’Italia per il salto ostacoli In palio il

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : Lorenzo De Luca è terzo nel Gran Premio individuale - ma brillano tutti gli italiani : Ottimo bottino per l’Italia del salto ostacoli anche nel Gran Premio individuale della tappa di Nations Cup di Dublino: in Irlanda gli azzurri dopo il secondo posto della gara a squadre di venerdì oggi si comportano molto bene anche nella gara più importante di giornata, con il terzo posto di Lorenzo De Luca, ma arrivano anche il nono di Massimo Grossato, il decimo di Paolo Paini ed il tredicesimo di Emilio Bicocchi. Unica nota stonata il ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : Italia seconda in Francia - consolidato il primato in classifica generale : Concluse le gare a Le Pin Au Haras, in Francia, sede della quinta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata finale dedicata al salto ostacoli, l’Italia tiene la seconda posizione, mettendosi alle spalle tutte le rivali dirette per la carta olimpica: l’Olanda è settima ed ultima, la ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : Italia seconda dopo il cross country - ma Giulio Guglielmi è eliminato : Conclusa la terza giornata di gare a Le Pin Au Haras, in Francia, sede della quinta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata dedicata al cross country, l’Italia recupera cinque posizioni e risale dal settimo ed ultimo posto fino al secondo, mettendosi alle spalle tutte le rivali dirette ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : Italia seconda alle spalle della Gran Bretagna - centrate le Finali di Barcellona : L’ultima tappa della Jumping Nations Cup a Dublino, in Irlanda, regala il colpo di coda della Gran Bretagna, che vince la prova e per soli cinque punti si qualifica alle Finali di Barcellona, in programma ad inizio ottobre, con in palio un pass per le Olimpiadi approfittando del passo falso dell’Olanda, soltanto quinta oggi, che resta esclusa assieme a Germania ed Austria. Per l’Italia si trattava praticamente di una formalità ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : Italia ultima al termine del dressage - serve la rimonta nel cross country : Conclusa la seconda giornata di gare a Le Pin Au Haras, in Francia, sede della quinta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella seconda ed ultima giornata dedicata al dressage, l’Italia non migliora dal settimo ed ultimo posto, ma vede allontanarsi le altre rivali dirette per la carta olimpica: ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : Italia ultima dopo la prima giornata di dressage : Si è appena conclusa la prima giornata di gare a Le Pin Au Haras, in Francia, sede della quinta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella prima delle due giornate dedicate al dressage, l’Italia è al settimo ed ultimo posto, ma non è lontana dalle altre rivali dirette per la carta olimpica, al ...

Equitazione - Nations Cup Completo 2019 : il circuito si sposta in Francia - continua la caccia a Tokyo 2020 : Nuovo appuntamento con la Nations Cup di Equitazione 2019, specialità Completo, che questa settimana fa tappa a Le Pin Au Haras, in Francia, per quella che è l’ultima rassegna prima degli Europei, e che assegnerà punti preziosi nel ranking in vista di Tokyo 2020. Il lungo programma partirà già da domani (mercoledì 7 agosto) per continuare fino a domenica 11, attraverso le tre prove caratteristiche della disciplina, quali dressage, salto e ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : Italia in Irlanda per certificare la qualificazione alle Finali di Barcellona : Nel fine settimana si disputerà l’ultima tappa della Jumping Nations Cup a Dublino, in Irlanda, che per l’Italia è praticamente una formalità per certificare l’accesso alle Finali di Barcellona: la formazione azzurra è sesta in graduatoria e le basterà classificarsi, anche all’ottavo ed ultimo posto, guadagnando 45 punti, per rientrare tranquillamente tra le prime sette che voleranno in Spagna. Le Nazionali in gara ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per le prossime gare di salto ostacoli : Alberto Zorzi non prenderà parte alle Finali di Nations Cup : Il selezionatore azzurro del salto ostacoli Duccio Bartalucci ha comunicato gli italiani convocati per l’ultima tappa della Nations Cup di Dubino, per gli Europei di Rotterdam, per il CSIO5* di Gijon, e la long list per le Finali di Nations Cup che si terranno Barcellona ad ottobre e per la quale manca soltanto la formale qualificazione degli azzurri. Proprio per l’appuntamento catalano spicca l’assenza del nome di Alberto ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Dublino 2019 : i convocati dell’Italia per l’ultima tappa prima delle Finali : A Dublino, in Irlanda, andrà in scena dal 7 all’11 agosto l’ultima tappa della Jumping Nations Cup di Equitazione prima delle Finali di Barcellona previste ad inizio ottobre: il selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli Duccio Bartalucci ha diramato le convocazioni per l’evento. Per l’Italia sarà praticamente una formalità l’accesso alle Finali, che metteranno in palio un pass per le Olimpiadi per la ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa francese : Neppure il tempo di mandare in soffitta la gara di Camphire Cappoquin che è già tempo di pensare alla prossima tappa della Nations Cup di completo, che al momento vede l’Italia in testa nella classifica generale: prossimo appuntamento dal 7 all’11 agosto a Le Pin Au Haras, in Francia, ultimo evento prima degli Europei di fine agosto. Tra i sei binomi selezionati, tre fanno parte della long list dei pre-convocati per la rassegna ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Camphire Cappoquin 2019 : Italia terza - gli azzurri al comando della classifica generale : Si è conclusa a Camphire Cappoquin, in Irlanda, la quarta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: l’Italia conquista il terzo posto alle spalle di Nuova Zelanda ed Irlanda, scavalcando la Svezia al termine della prova di salto ostacoli. Scandinavi superati dagli azzurri, grazie a questo risultato, ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Camphire Cappoquin 2019 : Italia quarta dopo il cross country : Si è conclusa la terza giornata di gare a Camphire Cappoquin, in Irlanda, sede della quarta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella giornata dedicata al cross country, l’Italia scivola al quarto posto alle spalle di Nuova Zelanda, Irlanda e Svezia, ma guadagna terreno sulle altre rivali dirette ...

Equitazione - Dressage Nations Cup Hickstead 2019 : il Portogallo rafforza il primato dopo il Grand Prix Special : Si è conclusa la seconda giornata di gare ad Hickstead, in Gran Bretagna, sede dell’ottava ed ultima tappa della Dressage Nations Cup di Equitazione: nel Grand Prix Special doppietta lusitana con Joao Miguel Torrao su Equadorche precede il connazionale Duarte Nogueira su Beirao. Nella classifica a squadre Portogallo in testa per la miglior somma dei piazzamenti davanti a Gran Bretagna, Olanda ed Irlanda. Domani la conclusione con il Grand ...