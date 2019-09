Enel | al via in Friuli Venezia Giulia check up aereo di 700 km linee elettriche 2

Enel : al via in Friuli Venezia Giulia check up aereo di 700 km linee elettriche (3) : (AdnKronos) - Il controllo avviene con le linee elettriche in tensione, ovvero senza ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e quindi senza alcun disagio alla clientela. Al controllo elettronico aereo farà poi seguito l'analisi dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate dei tecnici En

Enel : al via in Friuli Venezia Giulia check up aereo di 700 km linee elettriche : Udine, 11 set. (AdnKronos) - Parte oggi in Friuli Venezia Giulia la campagna di controllo e monitoraggio in volo delle linee aeree a Media Tensione di E-Distribuzione: 71 i comuni delle province di Udine e Pordenone interessati, per un totale di 700 Km e 50 ore di volo. L’obiettivo è quello di ridur

Enel : a Cortina arriva la mobilità elettrica con test drive e viaggio virtuale : Cortina, d'Ampezzo, 24 lug. (AdnKronos) - La mobilità elettrica va in scena a Cortina d’Ampezzo. Grazie a Xperience Tour - iniziativa di Enel X, la Divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali – sarà possibile immergersi nel futuro con test drive su auto elettri

Enel : a Cortina arriva la mobilità elettrica con test drive e viaggio virtuale (2) : (AdnKronos) – Sarà inoltre possibile conoscere i progetti di efficienza energetica e riqualificazione dedicati ai condomini, i sistemi di smart lighting nell’illuminazione pubblica, i servizi di digitalizzazione e le altre iniziative di Enel X incentrate sulla sostenibilità e sull’innovazione, affinché la transizione energetica in corso costituisca uno degli elementi fondamentali per creare città sempre più vivibili e ...

Enel : a Cortina arriva la mobilità elettrica con test drive e viaggio virtuale : Cortina, d’Ampezzo, 24 lug. (AdnKronos) – La mobilità elettrica va in scena a Cortina d’Ampezzo. Grazie a Xperience Tour – iniziativa di Enel X, la Divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali ‘ sarà possibile immergersi nel futuro con test drive su auto elettriche e molte altre iniziative collegate, finalizzate a far conoscere il mondo della mobilità sostenibile e ...

Enel : da Belluno a Treviso al via check up aereo linee elettriche per 420 Comuni (3) : (AdnKronos) - Il controllo avviene con le linee elettriche in tensione, ovvero senza ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e quindi senza alcun disagio alla clientela. Al controllo elettronico aereo farà poi seguito l'analisi dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate dei tecnici En

Enel : da Belluno a Treviso al via check up aereo linee elettriche per 420 Comuni (2) : (AdnKronos) - Gli interventi attuati rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante e rientrano nel consolidato piano di miglioramento del servizio elettrico. “Il controllo aereo ed il monitoraggio della rete elettrica – sottolinea Carlo Scussel, responsabile Es

Enel : da Belluno a Treviso al via check up aereo linee elettriche per 420 Comuni : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - Parte da Belluno e Treviso la campagna di controllo e monitoraggio in volo delle linee aeree a Media Tensione di E-Distribuzione, che interesserà nelle prossime settimane le due province per un totale di 156 Comuni, 3.400 Km e 145 ore di volo. L’obiettivo è quello di r