Educazione civica | Consiglio superiore della pubblica istruzione boccia la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) L’è destinata a non partire, almeno per quest’anno. Ilha infattito l’idea di un anno sperimentale per l’introduzione dell’insegnamento, come apprende l’Ansa. Il parere negativo è stato espresso all’unanimità. La legge che introduce la materia, che ha avuto il via libera dal Senato lo scorso primo agosto, entrerà quindi in vigore nell’anno scolastico 2020/2021. L’ex ministro dell’, Marco Bussetti, infatti, aveva predisposto una bozza di decreto per consentire l’avvio dell’insegnamento quest’anno ma il Cspi doveva esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante. Ora il ministero potrebbe comunque decidere di proseguire con l’iter, ma mancherebbero comunque, come denunciano le associazioni di insegnanti e lo stesso Cspi, i ...

NicolaPorro : La novità del nuovo anno scolastico è che l’educazione civica sarà obbligatoria e ci sarà anche il voto in pagella.… - TV7Benevento : Scuola: Donazzan (Veneto), 'delusa per no a sperimentazione educazione civica'... - veterof76 : RT @ISentinellidi: Il vignettista razzista, omofobo e misogino marione insegnerà per 6 mesi nelle scuole di Roma 'sviluppo della coscienza… -