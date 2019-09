“Eccomi” Claudia Lai | le prime foto dopo la chemio della moglie di Nainggolan

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Un dramma arrivato come un fulmine a ciel sereno, di quelli che ti stroncano e rischiano di lasciarti per terra.L’annuncio diLai,del più noto Radja, giocatore del Cagliari, spiazzò tutti lo scorso luglio quando annunciò di avere un tumore; tanti i messaggi di sostegno e di incoraggiamento per una donna che oggi dimostra di voler combattere la sua malattia e di volerla mettere a tacere una volta per tutte. Già qualche settimana favolle lanciare un messaggio di determinazione in questa lotta difficilissima tagliando i suoi capelli e mostrandosi completamente diversa, ma comunque bellissima, al mondo intero. “Oggi – queste le sue parole di allora –,10 giorni dalla loro iniziale caduta, ho deciso di dare un taglio affidandomi ad una grande amica che mi ha consigliata, per evitare di fare di testa mia. Fa male – aggiunse parlandosua malattia ...