Droga,operazione nel Nisseno:11 arresti

Vastaantiin corso in provincia di Caltanissetta.I Carabinieri di Caltanissetta, con quelli di Canicattì e un'unità antidel Nucleo cinofili di Palermo,stanno eseguendo un ordine di custodia cautelare in carcere,edomiciliari e obbligo di dimora nei confronti di 11 persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e concorso in associazione a delinquere finalizzata allo spaccio.(Di mercoledì 11 settembre 2019)