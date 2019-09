Dopo 18 anni | ripartiamo dall' Europa per combattere il terrorismo internazionale

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Ottoson passati da quel catastrofico evento che ha cambiato le vite di tutti noi. Avevo appena compiuto 16quando il tutto accadde. Ricordo nitidamente l’accaduto come fosse ieri.Le torri gemelle su tutti i canali radio e tv. Quei fumi, quelle voci strazianti, quei commenti incerti. E noi che, caduta la penna sul quaderno dei compiti per casa, assistevamo inermi e attoniti a quelle immagini che scorrevano davanti ai nostri occhi cercando delle spiegazioni a un fenomeno che ancora non conoscevamo.Da quel giorno, infatti, sentimmo parlare, per la prima volta, di “” di “Al-Qaeda” e del tale “Osama bin Laden”. Parole e nomi che, a quei 16, vissuti circa vent’fa, ancora non si conoscevano. Parole e nomi che oggi, i sedicenni di tutto il mondo, devono conoscere e non devono ...

