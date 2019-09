Donald Trump vuole vietare la vendita di aromi per sigarette elettroniche diversi dal

Donald Trump licenzia John Bolton - consigliere per la sicurezza Usa : Donald Trump ha annunciato su Twitter le dimissioni di John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.Il presidente americano spiega di aver chiesto lui a Bolton di farsi da parte e che nominerà il suo successore la prossima settimana. “Ero fortemente in disaccordo con molti dei suoi consigli come altri nell’amministrazione”, scrive Trump. I informed John Bolton last night that his services ...

L’ex governatore della South Carolina Mark Sanford si è candidato alle primarie dei Repubblicani contro Donald Trump : L’ex governatore della South Carolina ed ex deputato Mark Sanford si è candidato alle primarie dei Repubblicani contro Donald Trump, diventando il terzo sfidante dell’attuale presidente statunitense. Sanford, che ha una lunga carriera politica alle spalle, ha annunciato la sua decisione

Usa 2020 - terzo sfidante di Donald Trump : 23.00 Un terzo repubblicano, ex governatore del South Carolina dal 2003 al 2011, Mark Sanford, si candiderà alle primarie repubblicane contro Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali Usa del 2020. "Penso che il partito repubblicano si sia smarrito", dice Sanford, puntando il dito contro il debito "incredibile" che Trump contribuisce,a suo parere, a scavare. Gli altri due repubblicani: il miliardario,ex governatore del Massachusetts, ...

Donald Trump ha cancellato un importante incontro con i talebani per trattare la pace in Afghanistan : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di avere annullato un incontro con il presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, e con alcuni leader talebani in programma per domenica 8 settembre e dedicato a trattare la pace. L’incontro si sarebbe

Governo Conte 2 - premier al lavoro su discorso alle Camere : incontra i ministri Lamorgese e Gualtieri. Ieri la chiamata di Donald Trump : Il prossimo e più importante appuntamento di Giuseppe Conte sarà lunedì, quando il rinominato presidente del Consiglio parlerà alla Camera per chiedere la fiducia ai deputati e tracciare la linea del nuovo esecutivo. Non è un caso che il premier abbia voluto incontrare due ministri che seguiranno alcuni tra i dossier più delicati: il nuovo capo del Viminale, Luciana Lamorgese, e quello del Mef, Roberto GualtIeri. Dopo aver annunciato che non ...

NBA – Donald Trump premia la carriera di Jerry West con la medaglia della libertà : Donald Trump ha premiato Jerry West con la medaglia della libertà: l’ex cestista NBA, oggi dirigente, celebrato per i grandi meriti sportivi che hanno dato lustro agli USA Quest’oggi, presso la Casa Bianca, il presidente USA Donald Trump ha premiato Jerry West con la medaglia della libertà, la massima decorazione degli Stati Uniti oltre la medaglia d’oro del Congresso. L’ex cestista NBA, vincitore di un anello nel ...

Steve Bannon : "Donald Trump non appoggerà mai il Governo M5S-Pd" : “Se nascerà, sarà un Governo porti aperti Borse aperte: quelle dell’Europa, che vorrà ricompensare il furto di sovranità ai danni dell’Italia”. Lo dice in un’intervista a “La Verità” Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump alla Casa Bianca, punto di riferimento dell’internazionale sovranista, il quale assicura che il presidente americano “non ...

Edward Luttwak : "Emmanuel Macron ha chiesto a Donald Trump di appoggiare Giuseppe Conte contro Matteo Salvini" : C'è stato un complotto di Emmanuel Macron e dei tedeschi perché Matteo Salvini venisse messo in un angolo e si facesse un Conte bis. Lo rivela Edward Luttwak in una intervista all'Adnkronos: il presidente francese ha soddisfatto le richieste di Donald Trump al G7, gli ha fatto un grande favore. E di

Crisi di governo - tra Donald Trump e Rousseau è l'ora di Sergio Mattarella : Il "partito americano" ha lavorato in queste settimane in favore di Conte, e il tweet della Casa Bianca ne è la dimostrazione. Mentre il voto online dei 5 Stelle diventa l'ultima spiaggia per salvare la poltrona di Di Maio. In attesa della decisione finale del Quirinale Quelle pressioni su Nicola Zingaretti per dire ok a Giuseppe Conte, l'incolore politico " La Crisi di governo come un reality show. Che sta devastando la realtà" Il vuoto ...

Anche Donald Trump via Twitter tifa per "Giuseppi Conte" premier : Si mette bene per “Giuseppi Conte”. Donald Trump twitta di buon mattino dagli Usa a sostegno del presidente del Consiglio italiano, storpiandone il nome di battesimo, ma affermando che “ha rappresentato alla grande l’Italia al G7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti.”. Trump definisce Conte “un uomo di grande talento che auspicabilmente rimarrà primo ministro”.Diversi leader ...

Donald Trump - schiaffo a Matteo Salvini : "Spero che Giuseppe Conte resti premier" : Donald Trump si schiera con Giuseppe Conte e indirettamente contro Matteo Salvini. Quello del presidente degli Stati Uniti è un vero e proprio endorsement: "Si stanno mettendo bene le cose per il presidente del Consiglio italiano, molto rispettato, Giuseppe Conte", scrive in un post pubblicato sul s

Ninja risponde a Donald Trump per quanto riguarda i videogiochi colpevoli delle sparatorie di massa : In questo periodo, dopo una serie di attentati avvenuti in America, i videogiochi sono sotto l'occhio del ciclone. Dopo che Donald Trump ha dichiarato apertamente che la colpa è dei videogiochi che incitano alla violenza, molte voci si sono levate in segno di protesta verso questa affermazione.Ora anche Tyler "Ninja" Blevins ha deciso di rispondere al Presidente degli Stati Uniti d'America. Durante una conferenza stampa ad inizio mese, Trump ...

Donald Trump : “Gli uragani. Perché non usiamo una testata nucleare?” : Il presidente Usa Donald Trump non è nuovo ad affermazioni che fanno gridare allo scandalo scienziati e ricercatori. Ma questa volta la notizia sembra fantasiosa. Secondo il sito Axios – fondato e lanciato da ex giornalisti di Politico e Washington Post – l’inquilino della Casa Bianca avrebbe suggerito più volte ai funzionari della sicurezza nazionale di esplorare la possibilità di fermare gli uragani prima che tocchino terra ...

Barron Trump - com’è diventato il figlio del presidente Usa Donald e Melania : Donald Trump, il 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America ha 5 figli nati da 3 matrimoni diversi. Una famiglia che lo ha sostenuto durante la campagna elettorale, a cominciare da Ivanka, figlia, classe 1981, della prima moglie Ivana, che il 16 giugno 2015 lo ha accompagnato nella sua Trump Tower, a New York, nel giorno della sua candidatura alle presidenziali 2016. Ma il primogenito di Donald e Ivana è Donald Jr, che è nato nel 1977. È ...