Dito puntato contro alimenti “sani” | rischio ipertensione

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Gliconsiderati “alternativi” alla carne, come hamburger, falafel, salsicce a base di tofu, soia e cereali, sempre più ricercati da vegetariani e vegani, conterrebbero troppo sale, grassi e zuccheri: a puntare ilquesti“sani” è una ricerca ricerca commissionata dalla Heart Foundation e dal Dipartimento Sanità e condotta dal George Institute for Global Health di Melbourne, che ha analizzato numerosi prodotti alternativi alla carne. Dall’analisi è emerso che moltisono sono strapieni di sale aggiunto, il cui consumo eccessivo è legato all’. Il consumo giornaliero potrebbe essere pericoloso per la salute. I ricercatori hanno rilevato, ad esempio, che 100 grammi di bacon senza carne contenevano circa 2 grammi di sale, un terzo del consumo giornaliero raccomandato, mentre dei tortini di carne ...

