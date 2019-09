De Ligt rigenerato dalla Nazionale | sarebbe pronto per caricarsi sulle spalle la Juve

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La pausa nazionali volge ormai al termine e la Serie A riaprirà i battenti con lantus che sabato alle ore 15 incontrerà la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Solitamente il rientro non è mai semplice, perché accade che giocatori possano tornare infortunati, ma, questa volta, Maurizio Sarri può gioire perché fino a questo momento nessuno ha dovuto ricorrere all'infermeria. Anzi alcuni forse hanno tratto vantaggio dalle sfide con le rispettive nazionali e tra questi ci sono Merih Demiral e Matthijs De, entrambi acquistati nell’ultima sessione di calciomercato per rinverdire il pacchetto arretrato. Le montagne russe di DeIl turco, che non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale con la maglia bianconera, ha accumulato ben 180 minuti propedeutici per un prossimo esordio. L’olandese, invece, a causa dello stop di Giorgio Chiellini, ha avuto il suo battesimo di fuoco ...

