Dazi | Moody’s | “Negli Usa già persi 300mila posti di lavoro a causa della guerra

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Altro che toccasana per l’economia statunitense. Secondo Moody’s Analytics, ladeicon la Cina ha giàto la perdita didinegli Usa. E secondo Mark Zandi, chief economistsocietà, l’escalation del conflitto commerciale tra Washington e Pechino comporterà un’emorragia di 450milaentro la fine dell’anno e 900mila entro la fine del 2020, se non ci saranno cambiamenti. Donald Trump finora ha sempre sostenuto che la Cina è stata l’unica a pagare le conseguenze dei, che in realtà hanno già messo a durissima prova gli agricoltori e ora stanno colpendo manifattura, distribuzione e commercio. E anche altri dati supportano le previsioni di Moody’s Analytics. Quest’anno sono stati creati 1,3 milioni didi, contro 1,9 milioni dello stesso periodo nel 2018. Il manifatturiero ha iniziato a contrarsi in ...

