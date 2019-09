Dance for Oncology” D4O presentato ieri presso la sala stampa sella Camera dei Deputati

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019)for Oncology” (D4O) un progetto innovativo di danzaterapia dedicato ai pazienti oncologici, permette di migliorare l’umore, la condizione psico-fisica e ritrovare entusiasmo e gioia di vivere. Un percorso rivoluzionario rivolto a uomini e donne che hanno affrontato o stanno affrontando una patologia oncologica: attraverso il ballo possono migliorare la qualità della loro vita beneficiando degli inconfutabili effetti positivi del ballo. In allegato l’elenco dei centri dove i pazienti potranno intraprendere il percorso di danzaterapia.for Oncology (D4O) è il primo progetto in Italia di ballo dedicato a pazienti oncologici uomini e donne che permette di migliorare l’umore, la condizione psico-fisica e ritrovare entusiasmo e gioia di vivere. Il concetto di resilienza è ormai abbastanza noto; capacità di reagire ad un forte trauma, come può esserlo un percorso ...

