Dalla Coppa di Francia alla Pro League belga | il calcio internazionale è su Sportitalia

Serie A - anticipi e posticipi Dalla 3^ alla 16^ giornata : comunicate anche le date della Coppa Italia : anticipi E posticipi Serie A – Le prime due giornate del campionato di Serie A hanno dato importanti indicazioni, adesso il torneo si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, nel frattempo la Lega ha comunicato anticipi e posticipi dalla terza giornata fino alla sedicesima. 3a giornata ANDATA Sabato 14 settembre 2019 ore 15.00 FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 14 settembre 2019 ore 18.00 NAPOLI – SAMPDORIA Sabato 14 settembre 2019 ore ...

Leone d’oro a Venezia - Dalla Coppa Mussolini ad oggi : storia del premio più ambito : Perché alla Mostra Internazionale cinematografica di Venezia il massimo riconoscimento assegnato alle pellicole in gara raffigura unLeone alato? Dalle origini della Repubblica Serenissima ad oggi, passando per il fascismo e Mussolini, storia di uno dei premi più ambiti dal mondo del cinema e non solo.Continua a leggere

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio 2019 : azzurri fuori Dalla finale nella carabina tre posizioni : Si sono concluse le eliminatorie della carabina tre posizioni maschile da 50 metri della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Rio de Janeiro: i 57 tiratori che ieri avevano superato la prima qualifica si sono dati battaglia per accedere alla finale e conquistare le due carte olimpiche che saranno in palio. Resteranno fuori dall’atto conclusivo a otto i tre azzurri in gara. Non arriverà dunque per la nostra Federazione il ...

Coppa Italia terzo turno sconfitto il Crotone Dalla Sampdoria ed esce Dalla competizione a testa alta. La delusione di mister Stroppa : Crotone 1 Sampdoria 3 Marcatori: Zanellato 7°, Caprari 37°, Murru (R ) 41°, Maroni 59° Crotone (3-5-2):

Mario Balotelli torna a Brescia - prima delusione : fuori Dalla Coppa Italia contro il Perugia : "Finalmente torno nella MIA CITTÀ, Brescia ci sono". Sono queste le prime parole di Mario Balotelli, affidate al proprio profilo Instagram, dopo l'annuncio ufficiale del suo trasferimento al Brescia. Il messaggio è accompagnato da un video che ripercorre la carriera di SuperMario, a cominciare propr

Il Bari eliminato Dalla Coppa Italia : Il Bari esce dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro l’Avellino 1-0. La squadra allenata da Giovanni Ignoffo, ex Napoli, affonda il club della famiglia De Laurentiis. Decisivo per le sorti della partita il rigore trasformato da Di Paolantonio all’inizio della ripresa. L'articolo Il Bari eliminato dalla Coppa Italia sembra essere il primo su ilNapolista.

Hellas Verona - parla Juric : tutte le indicazioni del tecnico a due giorni Dalla Coppa Italia : “La Cremonese è una squadra molto forte per la Serie B: ha una proprietà che investe molto e quindi non sarà affatto facile. Noi però vogliamo fare bella figura. E’ la prima partita ufficiale, quindi ha decisamente la sua importanza. Noi abbiamo tanti giocatori nuovi, che dovranno adattarsi al più presto, ma tutti stanno lavorando bene“. Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric a due giorni di ...

Video/ Reggina-Vicenza - 3-2 - : gol e highlights - i lanerossi fuori Dalla Coppa Italia : Video Reggina-Vicenza, risultato finale 3-2,: grazie alla doppietta di Reginaldo gli amaranto si qualificano al secondo turno di Coppa Italia.