Cosa farà il nuovo governo sull’immigrazione

«Kate Middleton torna a lavorare» - l'annuncio di Buckingham Palace. Ecco Cosa farà : «Kate Middleton torna a lavorare». Lo ha annunciato Buckingham Palace in un comunicato ufficiale. La duchessa di Cambridge ha trascorso le vacanze con il principe William e i figlioletti...

Salvini manda la Borgonzoni a parlare con Conte e lo smaschera : "Quota 100 - migranti - autonomie - Cosa farà" : Il governo Conte smascherato in pochi minuti: pronto a modificare le politiche su migranti, autonomie e Quota 100 varate dal precedente esecutivo. Matteo Salvini non va a Montecitorio e alle consultazioni con il premier incaricato manda la senatrice Lucia Borgonzoni e il deputato Claudio Durigon. Fi

Il film di The OA non si farà - ecco perché e Cosa ne pensa Brit Marling : Lotte a suon di hashtag sui social, raccolte fondi, marketing spontaneo, flash mob, scioperi della fame… I fan di The OA le hanno provate davvero tutte per scongiurare la cancellazione della loro serie del cuore, ma a quanto pare ogni sforzo è stato vano. Netflix, infatti, ha messo la parola fine alla faccenda dichiarando che non ci sarà una terza stagione e neppure un film di The OA che aiuti a dare una conclusione alla storia. Secondo una ...

Legge di Bilancio 2020 : Flat tax e aumento Iva - Cosa farà il nuovo governo : Legge di Bilancio 2020: Flat tax e aumento Iva, cosa farà il nuovo governo Si preannuncia una fine estate inizio autunno molto più caldo a livello politico di quanto i termometri hanno segnato durante la stagione estiva. La Legge di Bilancio 2020 sarà il tema centrale, ma ancora non è noto se sarà il core di una nuova alleanza o di un nuovo governo post-voto. Le voci di un’alleanza tra M5S e PD continuano a rincorrersi, così come si ...

Vittorio Feltri e Sergio Mattarella - una tragica indiscrezione : "Sappiamo già Cosa non farà". E "i cafoni"... : È un Vittorio Feltri quasi rassegnato quello che su Twitter commenta "la crisi più pazza del mondo" andata in scena nel pomeriggio al Senato. Giuseppe Conte annuncia le proprie dimissioni e attacca frontalmente Matteo Salvini, la Lega ritira la mozione di sfiducia contro il premier, il Movimento 5 S

Stallo sulla Open Arms. Cosa farà la Procura di Agrigento? : La situazione sulla 'Open Arms' si fa sempre più critica nel 17esimo giorno di permanenza in mare in attesa di un porto sicuro. La nave della ong spagnola con 107 migranti a bordo, ferma a poche centinaia di metri dalle coste di Lampedusa, per la precisione di fronte a Cala Francese, potrebbe non essere più considerata un luogo sicuro. Potrebbe essere questa la chiave di volta per sbloccare la situazione. In questa direzione ...

Caduta Libera - campione Christian Fregoni : Cosa farà coi soldi vinti : Caduta Libera, Christian Fregoni: “Coi primi soldi vinti farò un viaggio” Sono ormai lontani i giorni in cui Nicolò Scalfi troneggiava a Caduta Libera come campione incontrastato. Ora, però, senza neanche farlo apposta un altro bresciano d’hoc detiene il titolo di campione di Caduta Libera ed è il ventisettenne Christian Fregoni il cui montepremi totale si aggira attorno ai 120mila euro. Un cifra considerevole che potrebbe ...

L’era del Coni è finita - ora c’è anche Sport e Salute (cioè il governo). Ecco chi farà Cosa : “Signori, è l’inizio di una nuova epoca”. Quali parole migliori di quelle pronunciate da Rocco Sabelli (nell’incontro con i presidenti federali) per descrivere ciò che sta succedendo nello Sport italiano? L’era del Coni è finita, d’ora in poi al fianco del Comitato olimpico di Giovanni Malagò ci sarà sempre anche Sport e Salute. Un ente istituzionale, autogovernato dallo Sport, una società per azioni partecipata da ...

Antonella Clerici - accordo raggiunto con la Rai : ecco Cosa farà : Quale programma condurrà Antonella Clerici nella prossima stagione televisiva Dopo giorni difficili e complicati Antonella Clerici ha finalmente trovato un accordo con la Rai. Dopo l’inaspettata chiusura di Sanremo Young, durato appena due edizioni, la bionda conduttrice sarà al timone dello Zecchino d’Oro. A confermare l’indiscrezione è stata la stessa Antonellina su Instagram, dove ha […] L'articolo Antonella Clerici, ...

Rai - l'annuncio ufficiale di Antonella Clerici : "Ci ho pensato a lungo" - ecco che Cosa farà : Antonella Clerici ha deciso dopo una lunga riflessione. "Ci ho pensato molto e ho deciso di credere ancora in una lunga storia d'amore che dura da 33 anni con la Rai". Così Antonella annuncia su Instagram di aver appianato le divergenze che erano emerse dopo la presentazione dei palinsesti - che la

Il Segreto : Zorrilla svela Cosa farà Mauricio quando Fe andrà via : Mauricio de Il Segreto: “E’ stato triste inscenare la morte di Fe” Mario Zorrilla interpreta Mauricio nella soap spagnola Il Segreto. Mauricio è il braccio destro di Donna Francisca Montenegro che lo ha costretto a sposare Nazaria pur amando profondamente Fe. Ora che Nazaria ha lasciato per sempre Puente Viejo, Fe e Mauricio potrebbero coronare il loro sogno d’amore ma non sarà cosi. Rivela Mauricio al mensile “Il ...

Calciomercato Napoli - Jorge Mendes allo scoperto su James Rodriguez : “Cosa farà?” - l’agente risponde così… : Calciomercato Napoli, continua a rimanere un intrigo la vicenda riguardante James Rodriguez: ieri dalla Spagna hanno fatto capire che il Real Madrid ha fatto dietrofront. Né partenopei né Atletico, il colombiano è tornato ad allenarsi coi blancos dopo più di due anni e Florentino Perez non ha più intenzione di cederlo. Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa: “James Rodriguez resta al Real!” In attesa di conferme o ...

Meghan Markle torna a lavorare : Cosa farà a settembre la duchessa di Sussex : Su Leggo.it le ultime novità. Meghan Markle torna a lavorare e lo fa in un ambito per lei inusuale. La duchessa di Sussex, ex attrice hollywoodiana ed ex volto della serie Suits, non...

Vuelta di Spagna – Nairo Quintana ha preso la sua decisione : ecco Cosa farà il colombiano dopo il Tour : Quintana ha deciso: il colombiano della Movistar sarà alla Vuelta di Spagna 2019 E’ terminato solo ieri il Tour de France 2019, ma i ciclisti pensano già ai prossimi impegni stagionali. dopo un ottavo posto che non lo lascia di certo soddisfatto, Nairo Quintana ha deciso che sarà al via della Vuelta di Spagna 2019, che partirà il prossimo 24 agosto da Torrevieja. Il 29enne colombiano, nonostante la vittoria in solitaria sul Col du Gabilier ...