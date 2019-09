Corcolle | Raggi presenta nuovi bus | rafforziamo periferia Est

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Roma – Ibus di Roma Capitale arrivano a. Sono 8 i veicoli consegnati alla cittadinanza e che serviranno questo quadrante dellaest. Arli la sindaca di Roma, Virginia, l’assessora alla Mobilita’, Linda Meleo, il presidente Atac, Paolo Simioni, e il presidente del Municipio VI, Roberto Romanella. I bus fanno parte di una tranche di 30 mezzi arrivati nelle ultime due settimane al deposito di Tor Sapienza. In tutto sono 90 iautobus arrivati a settembre nelle rimesse Atac: 44 a inizio mese e 46 questa settimana. Una flotta che si aggiunge agli 80 mezzi entrati in servizio ad agosto. “Continuiamo a rinnovare e a rendere piu’ efficiente il servizio di trasporto pubblico. Le vetture sono parte del pacchetto di 227 mezzi acquistati sulla piattaforma Consip. La flotta continua a crescere: in un mese e mezzo abbiamo ...

Franz6081 : RT @MercurioPsi: #Raggi la prova provata della propaganda da Ventennio: oggi schierati SEI autobus a Corcolle, i 2 che si vedono nel cinegi…