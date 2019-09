Coppa Italia Serie D | Palermo fuori ai rigori | esulta il Biancavilla

Dalla Coppa di Francia alla Pro League belga - il calcio internazionale è su Sportitalia : Con l’inizio della stagione riparte anche il calcio internazionale su Sportitalia, in diretta ed esclusiva sia sul canale 60 DTT (visibile in chiaro e gratuitamente), sia attraverso la nuova piattaforma SI Smart, disponibile da luglio. Una novità che ha consentito all’emittente di Michele Criscitiello di ampliare la propria offerta con un bouquet di quattro canali […] L'articolo Dalla Coppa di Francia alla Pro League belga, il calcio ...

Montella - dal rischio retrocessione alla rinascita : “l’anno scorso tutti pensavano solo alla Coppa Italia! Juventus? Voglio batterla” : Vincenzo Montella commenta il pessimo finale della scorsa stagione e si dice pronto a dare una svolta al campionato appena iniziato: la sfida alla Juventus è proibitiva, ma la Fiorentina può rinascere Il secondo capitolo dell’avventura di Vincenzo Montella a Firenze non è iniziato nel migliore dei modi. ‘L’Aeroplanino’ è tornato sulla panchina viola nelle ultime gare della passata stagione, inanellando una serie di ...

Diretta Palermo Biancavilla/ Risultato live : preliminare Coppa Italia Serie D : Diretta Palermo Biancavilla streaming video e tv: orario e Risultato live della partita che si gioca per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D.

Rugby - l’Irlanda in Coppa del Mondo da numero 1 del ranking - Italia al 14° posto : Ridisegnato per l’ultima volta prima della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, anche se poi gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. L’Irlanda si issa per la prima volta in vetta, scavalcando per appena 7 centesimi la Nuova Zelanda. L’Italia scivola in 14ma posizione a causa della vittoria degli USA in ...

Coppa Davis 2019 - i possibili convocati dell’Italia. Certezza Berrettini - incognita Fognini e suggestione Sinner : Mancano poco più di due mesi alle Davis Cup Finals, nuovo format della competizione sportiva a squadre più antica del mondo, che sono in programma dal 18 al 24 novembre alla Caja Magica di Madrid su campi in cemento indoor. Appena archiviati gli US Open 2019 possiamo cominciare a ipotizzare i convocati dell’Italia per le sfide del round robin che gli azzurri disputeranno il 18 novembre contro il Canada e il 20 novembre contro gli Stati Uniti ...

Venezia 76 - l’Italia trionfa con Martin Eden - Coppa Volpi a Luca Marinelli che batte Joaquin Phoenix - Leone della Giuria anche per “La Mafia non è più quella di una volta” : Venezia 76, Marinelli alza la Coppa Volpi su Phoenix, Leone Speciale della Giuria per "La Mafia non è più quella di una volta", J'Accuse di Polansky-Barbareschi vince il Gran Premio della ...

Venezia 76 pronostici - L’Italia sogna con Martin Eden - Luca Marinelli sfida Joaquin Phoenix per la Coppa Volpi 2019 : Martin Eden film italiano più gettonato a Venezia 76 Terminate le presentazioni, questa sera alle ore 19 si terrà l’attesa consegna dei premi di Venezia 76 e soprattutto del Leone d’Oro per ...

Rugby - Test Match estate 2019 : Inghilterra-Italia è l’ultimo antipasto di Coppa del Mondo : Si avvicina sempre di più la Coppa del Mondo di Rugby: quarto Test Match estivo per l’Italia sulla strada che porta verso il Giappone. Dopo le sconfitte in Irlanda ed in Francia, inframmezzate dal largo successo interno con la Russia, gli azzurri si spostano in Inghilterra, dove domani, venerdì 6 settembre, al St. James Park di Newcastle, sfideranno i padroni di casa in uno quattro Test Match ufficiali in calendario, alle ore 20.45 ...

Calcio - Coppa Italia 2019-2020 : determinato il calendario del quarto turno (3-5 dicembre) : Diramato dalla Lega di Serie A il calendario del quarto turno della Coppa Italia di Calcio: si tratta dell’ultimo step prima dell’ingresso in tabellone delle migliori otto squadre della scorsa stagione di Serie A. Le gare, tutte in partita secca, si disputeranno, secondo il calendario seguente, tra martedì 3 e giovedì 5 dicembre. Le gare, delle quali non sono state ancora comunicati orari e programmazione televisiva, saranno ...

Serie A - anticipi e posticipi dalla 3^ alla 16^ giornata : comunicate anche le date della Coppa Italia : anticipi E posticipi Serie A – Le prime due giornate del campionato di Serie A hanno dato importanti indicazioni, adesso il torneo si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, nel frattempo la Lega ha comunicato anticipi e posticipi dalla terza giornata fino alla sedicesima. 3a giornata ANDATA Sabato 14 settembre 2019 ore 15.00 FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 14 settembre 2019 ore 18.00 NAPOLI – SAMPDORIA Sabato 14 settembre 2019 ore ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo di Rio de Janeiro 2019 : Italia - serve un ultimo step per arrivare a Tokyo 2020 passando anche da Bologna : La quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di Rio de Janeiro si è conclusa e come sempre dopo un evento del genere arriva il momento di tracciare il bilancio di ciò che è stato in terra carioca, specie nell’anno in cui – sul “teatro” del massimo circuito internazionale – ci sono in palio i pass olimpici verso Tokyo 2020. In generale, il trend di tutta la stagione è stato confermato: l’India ormai è ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2020 : Italia fuori dal podio nei 470 femminili dopo una brutta Medal Race : La sesta e ultima giornata della prima tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 di Vela si è chiusa negativamente per l’Italia, che ha visto sfumare una concreta possibilità di podio nei 470 femminili proprio in Medal Race. Sul campo di regata olimpico di Tokyo 2020, in quel di Enoshima, quest’oggi le condizioni climatiche hanno consentito il regolare svolgimento di due Medal Race su cinque (le due classi 470) mentre i Laser Standard, ...

Beach volley - Coppa Italia 2019 Catania. Zuccarelli/Traballi e Benzi/Ficosecco in semifinale. I neo-campioni tricolori nei perdenti : Come da programma arrivano le sorprese nella prima giornata dedicata al tabellone principale della Coppa Italia sulla sabbia di Catania. Le due coppie che si sono appena laureate campionesse d’Italia sono entrambe costrette a risalire dal tabellone perdenti, mentre i binomi desiderosi di riscatto come Colombi/Breidenbach, le nazionali Zuccarelli/Traballi tra le donne e Benzi/Ficosecco, reduci da un doppio secondo posto, tra gli uomini, sono già ...

Equitazione - Coppa delle Nazioni Gijon 2019 : Italia prima in Spagna davanti alla Gran Bretagna : Arriva da Gijon una Grande notizia per l’Equitazione Italiana: gli azzurri impegnati nella Coppa delle Nazioni, disputata nella località iberica hanno vinto la gara a squadre mettendo in fila le altre undici concorrenti, e chiudendo con sole sei penalità, davanti alla Gran Bretagna, seconda a quota 8 ed alla Francia, terza con 9. L’Italia di Filippo Bologni su Sedik Milano Quilazio, Antonio Maria Garofalo su Conquestador, Emanuele ...