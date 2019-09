Conte oggi a Bruxelles | subito al lavoro su migranti | patto di stabilità e Mezzogiorno

Conte a Bruxelles : “L’Italia oggi è più forte e con il nuovo governo avremo ruolo di primo piano in Ue” : “L’Italia oggi è più forte, e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell’Unione europea. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea”. Giuseppe Conte, poco prima di incontrare la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, ha scritto un post su Facebook per parlare dei prossimi ...

Un giornale turco ha pubblicato il Contenuto di una registrazione audio sull’uccisione di Jamal Khashoggi : Il giornale turco Sabah, vicino al governo di Recep Tayyip Erdogan, ha rivelato nuovi dettagli sulla morte del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul lo scorso 2 ottobre. Il giornale dice di essere entrato in possesso delle

Matteo Salvini arriva al Senato - primo schiaffo a Conte : "Oggi parlo agli italiani non a chi mi insulta" : È il giorno di Matteo Salvini al Senato. Il leader della Lega alle 14.30 interverrà a Palazzo Madama per ribadire il no della Lega alla fiducia per il governo di Giuseppe Conte (poi toccherà al premier replicare) e fuori dall'aula, circondato dai giornalisti, il Capitano scalda l'atmosfera: "Non ris

Conte - oggi la conta in Senato : fiducia prevista intorno alle 18 DIRETTA : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Conte - oggi la conta in Senato : fiducia prevista intorno alle 18 DIRETTA : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Conte - oggi la conta in Senato : fiducia prevista intorno alle 18 : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Governo Conte - la Camera vota la fiducia : oggi voto al Senato : La Camera ha votato la fiducia al Governo Conte bis nella serata del 9 settembre, al termine di una lunga giornata in cui il Premier ha presentato davanti ai parlamentari il programma di Governo, e fuori da Montecitorio impazzava la protesta inneggiata da Giorgia Meloni. I sì sono stati 343 i no 263, gli astenuti 3. Una maggioranza più che ampia, dal momento che sarebbero bastati 316 sì. Hanno votato a favore del nuovo esecutivo, come previsto, ...

Conte-bis - oggi la maggioranza alla prova del Senato : Chiedendo la fiducia a Montecitorio, Conte ha invocato una nuova stagione riformatrice dai toni pacati, promettendo il taglio dei parlamentari e una nuova legge elettorale, la revisione dei decreti Sicurezza, Legge di Bilancio senza aumento dell'Iva, tagli al cuneo fiscale, un nuovo Patto di Stabilità

Conte riparte - rissa con la Lega. Oggi la conta in Senato : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Conte cerca la fiducia del Parlamento - 9 settembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, lunedì 9 settembre 2019: Giuseppe Conte attende la fiducia del Parlamento; ricordo commosso di Gianni Brera.

Giuseppe Conte - la piroetta sull'immigrazione : la sua posizione oggi e quella di un anno fa : Posto a capo dell' esecutivo del cambiamento, Giuseppe Conte, la Valeria Marini di Palazzo Chigi poiché alle riunioni è solito farsi attendere persino oltre un' ora, ha subito una metamorfosi. Da presidente di un governo antieuropeista, populista e sovranista si è trasformato in fiero condottiero di

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Oggi il cdm : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei ministri, visibilmente molto emozionati,...

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Oggi il cdm : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei ministri, visibilmente molto emozionati,...

Premier e ministri hanno giuratoConte bis in carica. Oggi primo cdm : Giuseppe Conte ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come nuovo presidente del Consiglio. Dopo di lui tutti i ministri. Il governo è dunque nella pienezza dei poteri. Segui su affaritaliani.it