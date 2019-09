Conte | Italia più forte; puntiamo a ruolo di primo piano in Ue

Conte a Bruxelles : “L’Italia oggi è più forte e con il nuovo governo avremo ruolo di primo piano in Ue” : “L’Italia oggi è più forte, e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell’Unione europea. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea”. Giuseppe Conte, poco prima di incontrare la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, ha scritto un post su Facebook per parlare dei prossimi ...

Conte : Italia forte - ruolo di primo piano : 10.38 "L'Italia oggi è più forte, e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell'Unione Europea: la mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione Europea". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Conte, in arrivo a Bruxelles per una serie di incontri con i vertici delle Istituzioni europee. "Subito al ...

Sondaggi - testa e testa tra centrodestra e M5s-Pd : ora i (pochi) voti di Forza Italia sono fondamentali. Conte piace a un italiano su due : Nei giorni della fiducia al governo giallorosso continua a crescere l’apprezzamento nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Insieme aumenta anche la percentuale degli Italiani che pensano a un esecutivo di lunga durata: per il 50% arriverà almeno fino al 2021. Tuttavia se si andasse al voto domani la Lega sarebbe ancora oggi il primo partito, nonostante un calo che oscilla, a seconda dei Sondaggi, da meno due punti a ...

Sondaggi elettorali Piepoli : Conte bis piace al 60% degli italiani : Sondaggi elettorali Piepoli: Conte bis piace al 60% degli italiani Il governo Conte bis che ieri ha ottenuto la fiducia al Senato raccoglierebbe il 60% dei consensi. A sostenerlo è un Sondaggio dell’istituto Piepoli per La Stampa pubblicato il 7 settembre. I risultati divergono da quelli ottenuti da altri istituti demoscopici che hanno interrogato gli italiani sull’argomento. Sondaggi elettorali Piepoli: classifica di ...

Conte ottiene la fiducia anche al Senato - 169 i sì <br>"Nuovo inizio per l’Italia" : AGGIORNAMENTO - Il governo Conte 2 ottiene la fiducia anche al Senato dopo la Camera. L'aula di Palazzo Madama ha approvato la mozione di fiducia a sostegno del nuovo esecutivo Pd-M5S-LeU con 169 voti a favore, ben al di sopra della maggioranza (152). 133 i voti contrari e 5 gli astenuti.Uscendo dall’aula del Senato il premier ha risposto alla domande dei giornalisti sulla prossima legge di bilancio che per prima cosa dovrà ...

Moody’s su Italia : “Conte bis darà stabilità” : Roma, 10 set. – (AdnKronos) – Nel giorno in cui il governo Conte 2 si presenta al Senato per la fiducia, l’agenzia Moody’s ribadisce il rating Baa3 dell’Italia con outlook stabile, in una ‘credit opinion’ in cui evidenzia – fra l’altro – come “la forza istituzionale dell’Italia sia più bassa rispetto alla maggior parte degli altri paesi dell’Eurozona con politici ...

Conte : fiducia è nuovo inizio per Italia : 21.04 "Il Parlamento ha votato la fiducia al Governo. Un nuovo inizio per l'Italia, una stagione riformatrice di rilancio e speranza. Costituzione e rispetto delle Istituzioni la nostra bussola, gli interessi degli Italiani il nostro obiettivo. Al lavoro con coraggio e determinazione". Lo ha scritto su un social web il presidente del Consiglio Conte.

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 133 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Ora l'Italia pesa. E Macron lo sa Conte II - nasce l'asse francoitaliano : Con la nascita del Conte bis e la nomina di Gentiloni l'Italia torna a giocare un ruolo centrale in Ue. Macron lo sa e prepara il viaggio a Roma: sul tavolo dossier economici e geopolitici Segui su affaritaliani.it

Conte ha blindato il posizionamento della politica estera italiana euro-atlantica : I rapporti dell'Italia con i grandi attori globali saranno sviluppati tenendo al centro la vocazione euro-atlantica, la responsabilità di essere Stato membro Ue, l'appartenenza alla Nato e "l'imprescindibile legame" con gli Stati Uniti. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle linee programmatiche del nuovo governo presentate alla Camera dei Deputati. "Ritengo che l'Italia debba proseguire lungo i tre assi ...

Moody’s taglia stime sul Pil Italia : +0 - 2% «Ma il governo Conte porterà stabilità» : L’agenzia Moody’s conferma il rating Baa3 dell’Italia con outlook stabile. Lieve miglioramento della crescita in seconda parte anno