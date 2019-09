Conte | fiducia delle Camere incassata | al via il nuovo Governo

Per il Governo Conte bis arriva anche la fiducia del Senato : Per il Governo Conte bis arriva anche la fiducia del Senato. Dopo quella della Camera, arriva anche la fiducia del Senato per il Governo Conte bis.

Fiducia leader - Conte domina : 49% Salvini si sgonfia e scende al 32% : Dal “corpo a corpo” andato in scena durante i 2 giorni di Fiducia al governo giallorosso fra Camera e Senato, pare che ci sia un vincitore netto. Si tratta di Giuseppe Conte. Infatti secondo i dati raccolti dall’osservatorio politico Ixè, nella classifica della Fiducia nei leader politici svetta il presidente del Consiglio neo incaricato con il 49%. Segui su affaritaliani.it

Titoli e aperture : cosa scrivono i giornali sulla fiducia al governo Conte : Semaforo verde per il nuovo governo giallo-rosso anche dal Senato. Palazzo Madama vota la fiducia al Conte due con 169 sì (133 i contrari). Due sì in meno rispetto alla fiducia concessa al primo governo guidato dall'avvocato. Il premier attacca diretto Matteo Salvini: “Arrogante chi voleva pieni poteri”, dice. Il leader leghista gli replica: “Siete la minoranza”. Votano la fiducia anche i senatori a vita: il sì all'esecutivo di Segre e Monti. ...

“Sei Monti”. “La colpa è tua”. Nuovo scontro Salvini-Conte poi il Senato vota la fiducia : Il via libera con 169 sì, due Senatori in meno rispetto alla maggioranza M5S-Lega. Il leghista attacca: «Governo di mummie». La replica: dall’ex alleato solo arroganza

Conte ottiene la fiducia anche al Senato - 169 i sì <br>"Nuovo inizio per l’Italia" : AGGIORNAMENTO - Il governo Conte 2 ottiene la fiducia anche al Senato dopo la Camera. L'aula di Palazzo Madama ha approvato la mozione di fiducia a sostegno del nuovo esecutivo Pd-M5S-LeU con 169 voti a favore, ben al di sopra della maggioranza (152). 133 i voti contrari e 5 gli astenuti.Uscendo dall’aula del Senato il premier ha risposto alla domande dei giornalisti sulla prossima legge di bilancio che per prima cosa dovrà ...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì. Accuse tra premier e Salvini - nodo sottosegretari : Il governo, dopo la Camera, ottiene la fiducia anche al Senato con 169 sì,8 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza politica di «quota 161». Ma per il secondo...

Conte : fiducia è nuovo inizio per Italia : 21.04 "Il Parlamento ha votato la fiducia al Governo. Un nuovo inizio per l'Italia, una stagione riformatrice di rilancio e speranza. Costituzione e rispetto delle Istituzioni la nostra bussola, gli interessi degli Italiani il nostro obiettivo. Al lavoro con coraggio e determinazione". Lo ha scritto su un social web il presidente del Consiglio Conte.

La fiducia al BisConte e Netanyahu che vuole estendere i confini d'Israele : In Italia Il Conte bis ha ottenuto la fiducia anche al Senato. I voti favorevoli sono stati 169, 133 i contrari, e 5 gli astenuti, tra cui Gianluigi Paragone (M5s) e Matteo Richetti (Pd). Il governo ottiene anche il sostegno dei senatori a vita Mario Monti, Elena Cattaneo e Liliana Segre. Gentil

Fiducia al Conte bis - Di Maio : “Ero scettico sul Pd - ora sono stupito positivamente” : Luigi Di Maio, dopo il voto di Fiducia al Senato che ha decretato il via libera al Conte bis, è intervenuto a 'Di Martedì' su La7: "Ero tra i più scettici sull'accordo con il Pd. Poi quando mi sono seduto al tavolo mi ha stupito positivamente che eravamo d'accordo su temi come il salario minimo e i temi ambientali".Continua a leggere

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 133 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

