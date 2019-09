Conte e la partita dei viceministri e sottosegretari | il premier ha fretta | totonomine

Si complica la partita del sottogoverno. Braccio di ferro Conte-Di Maio sulle deleghe : I numeri in Parlamento sono blindati ma la battaglia è ancora sulle poltrone. Questa volta attorno a quelle del sottogoverno. Il Braccio di ferro si sta consumando su due tavoli e, in entrambi i casi, uno dei due giocatori è Luigi Di Maio, che prova a non farsi schiacciare nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte si è preso la scena a Montecitorio. Dunque, una partita è tra il capo politico e il presidente del ...

È al Senato che si gioca la partita della fiducia al governo Conte. I numeri : Sono 169 i sì - sulla carta - in Senato, i voti a favore del nuovo governo di Giuseppe Conte. Certo, si attende di vedere che cosa accadrà nell'Aula di palazzo Madama nella giornata di martedì per scoprire effettivamente quanti saranno. Oggi, intanto, si comincia con la prima fiducia della Camera, ostacolo più semplice per il nuovo esecutivo giallorosso. È a Palazzo Madama, infatti, che i numeri del pallottoliere sono più stretti. A ...

Governo Conte bis - via alla partita dei sottosegretari : De Luca jr guida la pattuglia dei campani in corsa : Quattro campani ministri, un buon segnale per la politica locale. Un riconoscimento che dovrà ora tradursi in atti concreti. Intanto, però, all'interno della componente campana...

Flessibilità Ue - con il Conte bis la partita sale a 10-12 miliardi : Una partita di fatto obbligata. È quella che nelle prossime settimane il nuovo Governo M5S-Pd dovrà giocare con la commissione Ue per sostenere la complessa manovra economica 2020

Antonio Conte resuscita pure i morti : la fenomenale partita contro il Lecce. I nerazzurri sono rinati : Una partita è un indizio, ma quando è convincente come quella disputata dall' Inter contro il Lecce potrebbe anche essere una prova dei cambiamenti. Tra questi ultimi, spicca il rendimento delle vecchie conoscenze nerazzurre, di gran lunga oltre gli standard del passato. Principale artefice dell' im

Governo - Conte sblocca stallo M5S-Pd : «Di Maio non ha chiesto il Viminale». Pd : trattativa ripartita : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

Governo - Conte sblocca stallo M5S-Pd : «Di Maio non ha chiesto il Viminale». Pd : trattativa ripartita : Crisi di Governo, «qualcuno prenda in mano la situazione», dice Graziano Delrio e il messaggio dal Pd sembra rivolto a Giuseppe Conte per sbloccare lo stallo che da stamani, con il...

Cinque Stelle : “Passi avanti su Conte”. Pd ottimista : trattativa ripartita. Consultazioni al via : Botta e risposta tra i due schieramenti, salta l’incontro programmato in mattinata. Ora l’ostacolo principale è il ruolo dell’attuale ministro dello Sviluppo economico

Inter-Lecce - Conte tra lo scudetto e Icardi : “la rincorsa alla Juve è partita. Mauro? La linea su di lui è chiara” : L’allenatore nerazzurro ha analizzato la partita di domani con il Lecce, soffermandosi anche sulla corsa scudetto e su Icardi Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani affronterà a San Siro il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A. Match emozionante per il manager nerazzurro, che sfiderà la squadra della sua città in una partita che si preannuncia alquanto complicata. AFP/LaPresse Intervenuto ...

Governo - Conte bis blocca la partita : spunta ipotesi Fico : L’idea è emersa in un vertice della maggioranza Pd e vedrebbe concordi i renziani, mentre proseguono le trattative di Governo tra M5s e Pd. E oggi è in programma la riunione dei tavoli di lavoro dem per stilare il programma da portare al confronto con i pentastellati

SCONTRO SU Conte/ "Il no di Zingaretti riapre la partita M5s-Lega" : Di Maio propone a Zingaretti CONTE premier. Sembra una proposta fatta per rompere e infatti Zingaretti dice no. Si riapre il forno di Salvini?

La partita di Conte : “Benvenuto tra gli elevati”: Giuseppe Conte è “il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere. In effetti non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ricca di emozioni normali, senza disturbi della personalità”. L’endorsement di Beppe Grillo al premier dimissionario arriva alla vigilia del G7 di ...

CRISI DI GOVERNO/ Salvini-Conte-Renzi - le mosse che decidono la partita : Sono i giorni delle talpe. Fino a martedì, quando Conte si presenterà al Senato per le sue "dichiarazioni", tutto può ancora succedere

Inter - il verdetto della partita col Tottenham? Scontato : a Conte serve un attaccante : Sul campo di un Tottenham in formato Premier, schierato in una versione assai vicina a quella titolare, l' Inter è costretta a confrontarsi con il suo principale limite: se gli avversari iniziano con i giri del motore più alti, la squadra non trova le tracce disegnate da Conte durante gli allenament