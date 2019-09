Conte a Bruxelles | “L’Italia oggi è più forte e con il nuovo governo avremo ruolo di

Ue - Conte incontra Von Der Leyen a Bruxelles : Ue, Conte incontra Von Der Leyen a Bruxelles.Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi sarà a Bruxelles per incontri

Conte a Bruxelles. Incontri coi presidenti uscenti ed entranti della Commissione UE : Dopo aver incassato la fiducia del Parlamento, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è volato oggi a Bruxelles per una giornata di Incontri coi vertici delle istituzioni europee, a cominciare dalla Presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che proprio ieri ha presentato la sua squadra.Von der Leyen riceverà Giuseppe Conte, già incontrato a Palazzo Chigi il 2 agosto scorso, al Palazzo Charlemagne alle 10.30, ...

Ue - Conte incontra Von der Leyen a Bruxelles : punti d’incontro su riforma di Dublino - patto di stabilità e investimenti sull’ambiente : Avrà inizio alle 10.30 quello che si annuncia come un nuovo corso dei rapporti tra Roma e Bruxelles. A quell’ora a Palazzo Charlemagne, nella capitale belga è in calendario l’incontro tra Giuseppe Conte, capo del governo M5s-Pd che ieri ha ottenuto la fiducia in Senato, e Ursula Von der Leyen, presidente designata della Commissione europea che ieri ha ufficializzato la nomina di Paolo Gentiloni a commissario Ue per gli Affari ...

Giuseppe Conte marcato stretto dal Pd : "Una sentinella a Palazzo Chigi" - l'uomo di Quirinale e Bruxelles : Una spia inviata dal Pd, una "sentinella a Palazzo Chigi" per marcare stretto il premier Giuseppe Conte. Al Nazareno hanno risolto il problema dell'assenza di vice dem (con un sottosegretario grillino, Riccardo Fraccaro) nel modo più semplice e geniale possibile: spedendo Dario Franceschini, ministr

Ministri governo Conte 2 : c'è Gualtieri all'Economia - Fusaro denuncia : 'Bruxelles comanda' : Diego Fusaro sperava che il governo giallorosso non prendesse forma. Alla fine, però, il Conte bis è diventato realtà e oggi esiste un esecutivo sostenuto da una maggioranza formato da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Uno scenario che il filosofo avrebbe preferito evitare, considerato che fino all'ultimo aveva sperato potesse continuare quello che lui definitiva un laboratorio interessante e che era l'esecutivo gialloverde. Adesso, ...

David Sassoli spiega come è visto il Conte-bis a Bruxelles e Strasburgo : Di ritorno proprio ieri da un incontro il segretario di Stato Usa Mike Pompeo in missione a Bruxelles per riallacciare i rapporti con il Vecchio Continente, il neo presidente dell'Europarlamento David Sassoli sostiene che Ue e Usa abbiano “un grande interesse” comune a che in Italia vede oggi la luce un governo che riporti al centro dei giochi dell'Unione il nostro Paese. In un'intervista all'edizione cartacea di la Repubblica, Sassoli dice ...

Il commissario nel risiko di Conte Bruxelles rassicura : c'è tempo : All'Italia non viene fatta pressione perché presenti il nome del proprio candidato alla Commissione europea e da Bruxelles fanno sapere (informalmente) che un dicastero di primo piano sarà riservato all'uomo scelto dal nuovo governo. Insomma, il cambio di esecutivo a Roma ha rassicurato gli animi a Bruxelles e Ursula von der Leyen non ha alcuna intenzione di mettere fretta a Conte, preso nel difficile ruolo di mediatore tra Movimento 5 Stelle e ...

Lo spread dà più spazi di manovra - Bruxelles si coccola il Conte-Bis e Lagarde apre alla revisione delle regole : Se dovesse nascere, il nuovo Governo avrà davanti a sé una strada tutta in discesa. Il festeggiamento prolungato della borsa ma soprattutto il calo dello spread aprono nuovi spazi fiscali per la legge di bilancio che il Conte Bis su cui il Conte Bis sarà subito chiamato a lavorare. E da Bruxelles arriva anche la benedizione all’alleanza tra M5S e Partito Democratico, con la garanzia che ci sarà tutta la ...

Crisi di governo - Bruxelles promuove Conte : "Ha fatto bene in un Contesto difficile" : Il presidente del Consiglio europeo esprime apprezzamento per l'operato del premier dimissionario a livello internazionale...