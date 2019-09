Conte a Bruxelles | «Italia ora centrale» Commissione Ue | «Pieno sostegno»

Conte a Bruxelles : "Sostegno dall'Ue Migranti - attenzione sui rimpatri" : Subito al lavoro. Giuseppe Conte con un post su Facebook spiega le priorità dell'Italia, in vista della giornata fitta di incontri di oggi a Bruxelles, con i vertici delle Istituzioni comunitarie. In Europa non abbiamo tempo da perdere, ritengo sia prioritario accelerare per raggiungere tre obiettivi fondamentali e strategici per l’Italia e gli interessi degli italiani. Segui su affaritaliani.it

Conte a Bruxelles : "Riduzione del debito ma attraverso la crescita" : AGGIORNAMENTO 14.40 - Il premier Giuseppe Conte esprime "consonanza" con la presidente della commissione Ursula von der Leyen e con Donald Tusk, presidente uscente del Consiglio europeo, dopo gli incontri di oggi a Bruxelles. "Abbiamo bisogno di un po’ di tempo vogliamo far in modo trasparente un patto con l'Ue sul nostro programma". Conte parla di "Italia digitale, green economy, investimenti per lo sviluppo orientato al ...

Conte a Bruxelles : «Penalità per chi non accoglie i migranti. Italia più forte» Foto : Il premier vede von der Leyen e Tusk. Sulla manovra economica: «Il nostro obiettivo è la riduzione del debito, ma abbiamo bisogno di tempo»

Tusk : "Bello rivedere Conte a Bruxelles" : 14.05 "Bello vedere di nuovo il mio buon amico, il premier Giuseppe Conte. Abbiamo discusso delle priorità dell'Italia in vista del prossimo Consiglio europeo di ottobre".Così il presidente uscente del Consiglio europeo Tusk su Twitter. Il tweet, con una foto dell'arrivo di Tusk e Conte sorridenti a palazzo Justus Lipsius, è stato postato dopo l'incontro. "Sono lieto di averlo qui a Bruxelles. Probabilmente la mia migliore esperienza ...

Conte a Bruxelles : "L'Italia è più forte - avremo un ruolo di primo piano" : Dopo aver incassato la fiducia del Parlamento, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è volato oggi a Bruxelles per una giornata di incontri coi vertici delle istituzioni europee, a cominciare dalla Presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che proprio ieri ha presentato la sua squadra.Von der Leyen riceverà Giuseppe Conte, già incontrato a Palazzo Chigi il 2 agosto scorso, al Palazzo Charlemagne alle 10.30, ...

Conte a Bruxelles : “L’Italia oggi è più forte e con il nuovo governo avremo ruolo di primo piano in Ue” : “L’Italia oggi è più forte, e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell’Unione europea. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea”. Giuseppe Conte, poco prima di incontrare la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, ha scritto un post su Facebook per parlare dei prossimi ...

