Conte 2 | su sottosegretari si punta a chiudere domani Malumori nel M5s

Governo - Conte : lista sottosegretari entro domani. Ma nel M5S è guerra : «Domani sarebbe buono riuscire completare la lista della squadra» dei sottosegretari «per essere attivi quanto prima», dice il premier Giuseppe Conte da Bruxelles, dove ha...

Conte bis - tutti i nomi della squadra dei sottosegretari : Il nodo dei sottosegretari potrebbe essere sciolto già domani, al Consiglio dei ministri. Tra i nomi pentastellati in lizza per il Mef ci sono Alessio Villarosa, Laura Castelli, Stefano Buffagni, Vincenzo Presutto e Giovanni Currò. Al ministero dell'Interno si fa il nome di Emanuele Fiano in quota Pd, mentre il Movimento 5 Stelle potrebbe proporre Carlo Sibilia e Nicola Morra.Continua a leggere

Conte e la partita dei viceministri e sottosegretari - il premier ha fretta : totonomine : Incassata la fiducia nei due rami del parlamento, il governo Conte bis ora è alla partita dei viceministri e sottosegretari. Per l’esecutivo giallorosso sono una quarantina le caselle di sottogoverno da riempire che in base ai rapporti di forza dovrebbero essere così suddivise: 22-23 sottosegretari e vice saranno scelti tra le file del Movimento 5 Stelle, 17-18 tra quelle del Pd e un paio da LeU. ...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì. Accuse tra premier e Salvini - nodo sottosegretari : Il governo, dopo la Camera, ottiene la fiducia anche al Senato con 169 sì,8 voti in più rispetto alla necessaria maggioranza politica di «quota 161». Ma per il secondo...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 113 contrari. Scontro in aula tra premier e Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza». Conte : sottosegretari? Il prima possibile : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Sottosegretari del governo Conte bis : ci saranno Piero De Luca e Raffaele Topo : La lista dei nomi più probabili per andare a ricoprire il ruolo di Sottosegretario del governo Conte. Tra sorprese e conferme, regge l'asse fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e ottengono ruoli di responsabilità anche gli esponenti di Liberi e Uguali. Nella giornata di domani le decisioni definitive.Continua a leggere

Sottosegretari governo Conte bis : chi sono i papabili di Pd-M5S e Leu : Sottosegretari governo Conte bis: chi sono i papabili di Pd-M5S e Leu Mentre si avvicina il voto di fiducia a palazzo Madama, Movimento 5 Stelle e PD cercano di risolvere la partita dei Sottosegretari e delle deleghe. Ci sono in ballo un gran numero di posti – si stima tra i quaranta e i quarantacinque – e molti nomi passati per il totoministri saranno riproposti como Sottosegretari. Vediamo quali sono i nomi caldi. I ...

Governo Conte bis - la ‘battaglia’ non è finita : si tratta per i sottosegretari. I nomi : Governo Conte bis – Rush finale per la composizione della squadra dei sottosegretari. La data cerchiata di rosso sul calendario è quella di mercoledì mattina, termine entro il quale Luigi Di Maio ha chiesto ai gruppi 5 Stelle di Camera e Senato di votare rosa di nomi, dalla quale saranno scelti i futuri membri del sottoGoverno in quota M5S. Ogni Commissione, a quanto si apprende, dovrà selezionare 5 figure, da sottoporre poi al capo politico per ...

Di Maio - altro rospo da ingoiare : il Pd vuole Emanuele Fiano sottosegretario all'Interno. Ma Conte sa che...? : Dopo la richiesta di Andrea Orlando di ripensare alla riforma della giustizia, l'annuncio del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, di completare le grandi opere, a esasperare i parlamentari del M5s ci sarebbe la nomina del deputato dem Emanuele Fiano come sottosegretario all'Interno. Il motivo

Sottosegretari governo Conte bis : nomi in gioco Pd-M5S e Leu : Sottosegretari governo Conte bis: nomi in gioco Pd-M5S e Leu Chiusa la squadra di governo, ora è il turno dei Sottosegretari e ci sono già diversi nomi in lizza. Tra questi alcuni sContenti che auspicavano in origine una poltrona più ambita, ma non solo. La partita si giocherà in questi giorni e soprattutto nella prossima settimana, dopo la fiducia alla Camera e al Senato prevista per le giornate di lunedì e martedì. Sottosegretari ...

Governo Conte bis - via alla partita dei sottosegretari : De Luca jr guida la pattuglia dei campani in corsa : Quattro campani ministri, un buon segnale per la politica locale. Un riconoscimento che dovrà ora tradursi in atti concreti. Intanto, però, all'interno della componente campana...

Chi è Riccardo Fraccaro il sottosegretario alla presidenza del Conte bis : Chi è Riccardo Fraccaro il sottosegretario alla presidenza del Conte bis Il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio è l’esponente del Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro. Dal 1° giugno 2018 fino alla giornata di oggi ha ricoperto, per il governo Conte I, il ruolo di ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta. Appassionato della causa M5S sin dagli inizi, è stato tra i fondatori dei meetup di Trento nel ...