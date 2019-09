Concorsi psicologo e logopedista | scadenza a settembre-ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Sono ancora attivi alcunipubblici per la professione di. I bandi sono stati emessi dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli e dall'ASST Fatebefratelli Sacco di Milano, per quanto concerne il ruolo di, e dal Centro Servizi per gli Anziani di Adria (). Dueper psicologi L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli ha indetto un avviso pubblico, con rapporto di lavoro esclusivo di Direttore della Struttura Complessa Servizio 'Dipartimento delle Dipendenze', nella professione di. Tra i requisiti specifici è richiesto un: Diploma di laurea in Psicologia; Iscrizione all’albo dell’ordine professionale; Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psicologia o Psicoterapia. L'anzianità deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a ...