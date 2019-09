Coltello contro bimba di 2 anni per rapinare la madre | preso tunisino

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Federico Garau "Dammi la borsa o le faccio del male", e ilfugge con la borsetta della donna, mentre a bordo del mezzo pubbliuco nessuno si accorge di quanto accaduto: in manette il responsabile, che resta dietro le sbarre anche dopo il giudizio direttissimo Resta nel carcere di Ancona, dopo il giudizio direttissimo, il 60enneche ha minacciato con ununa bambina di 2per estorcere del denaro alla. L'episodio si è verificato durante la mattinata dello scorso mercoledì 28 agosto, a bordo del bus 1/4. Quando il mezzo è giunto all'altezza di via Marconi, il rapinatore magrebino ha deciso di entrare in azione, prendendo di mira una giovanestraniera. Dopo averla raggiunta, l'uomo ha puntato la lama di unal collo della figlia della donna, una bambina di soli due. "Dammi la borsa o le faccio del male", ha sussurrato il ...

