Claudia Lai Nainggolan sui social | Il periodo più buio della mia vita

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Alessandro Zoppo La moglie di Radjasta lottando contro un tumore e posta una foto su Instagram in cui racconta l’iniziochemioterapia: lo scatto sommerso di like e commenti d’incoraggiamentoLaisi mostra per la prima volta con il suo nuovo taglio di capelli. Niente look alla moda o trend super chic: la moglie di Radjasta lottando contro un tumore e ha deciso di “darci un taglio” a poco più di un mese dalla loro iniziale caduta. Postando una foto in bianco e nero su Instagram,testimonia di stare affrontando la chemioterapia a testa alta. “Una foto in bianco e nero – scrive la moglie del calciatore del Cagliari – per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, ilpiùmia. Unche spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo”. Il like ...

