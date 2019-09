Classifica Vuelta a España 2019 | diciassettesima tappa | Nairo Quintana torna al secondo

Vuelta a España 2019 - risultato diciassettesima tappa : Philippe Gilbert concede il bis! Quintana trova la seconda piazza in Classifica : Una frazione scoppiettante, corsa davvero a velocità folli: la Vuelta a España 2019 riparte a tutta dopo il giorno di riposo con la diciassettesima tappa, di quasi 220 chilometri da Aranda de Duero e arriverà a Guadalajara. La Deceuninck Quick-Step dà spettacolo: piazza praticamente tutta la squadra in fuga e si porta a casa un altro successo, con Philippe Gilbert che trionfa (per la seconda volta in questa Vuelta) superando in uno sprint ...

Vuelta a España 2019 : il percorso e le tappe della terza settimana. Ultimi due tapponi di montagna per ribaltare la Classifica : Domani scatterà la terza e ultima settimana di corsa della Vuelta a España 2019. La corsa a tappe iberica ci ha regalato fino ad ora spettacolo e diversi colpi di scena e dopo il giorno di riposo odierno, si ripartirà per le ultime cinque tappe, che decideranno quali corridori avranno l’onore di salire sul podio finale di Madrid. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso e le tappe della terza settimana della Vuelta a España ...

Vuelta di Spagna – Valverde non impensierisce Roglic : la nuova Classifica generale dopo la 16ª tappa : Nemmeno nella sedicesima tappa lo spagnolo riesce a riaprire il discorso per la prima posizione, rimanendo a quasi tre minuti dallo sloveno Primoz Roglic viaggia spedito verso la vittoria della Vuelta di Spagna, cominciando l’ultima settimana con una buonissima prestazione che non permette a Valverde di accorciare. Lo sloveno infatti tiene a bada il campione del mondo in carica nella sedicesima tappa, rimanendo in testa alla ...

Classifica Vuelta a España 2019 - sedicesima tappa : Roglic rafforza la maglia rossa - Valverde a 2’48”. Pogacar e Lopez per il podio : Primoz Roglic è sempre più padrone della Vuelta di Spagna, oggi lo sloveno ha guadagnato una manciata di secondi su Alejandro Valverde e ora può contare su addirittura 2’48” di vantaggio sul Campione del Mondo alla vigilia del secondo giorno di riposo. Il capitano della Jumbo-Visma ha ormai ipotecato la maglia rossa mentre si infiamma la lotta per il terzo posto tra Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez che sono separati da appena 17 ...

Vuelta di Spagna – Roglic difende la Maglia Rossa nelle Asturie - la nuova Classifica generale dopo la 15ª tappa : Il corridore sloveno mantiene il vantaggio su Valverde, difendendo la Maglia Rossa anche nella complicata quindicesima tappa La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna non modifica la classifica generale, con la Maglia Rossa che rimane saldamente sulle spalle di Primoz Roglic. Lo sloveno taglia il traguardo del Santuario del Acebo in ottava posizione, mantenendo dunque invariato il vantaggio su Valverde. Lo spagnolo segue a 2 minuti e 25 ...

Classifica Vuelta a Espana 2019 - quindicesima tappa : Roglic e Valverde guadagnano su tutti i rivali : La Tineo-Santuario del Acebo, quindicesima tappa di 154.4 km della Vuelta a España, tredicesima in linea, con arrivo in salita, vede la battaglia tra gli uomini di Classifica, con Primoz Roglic che continua a vestire la maglia di leader e guadagna, assieme ad Alejandro Valverde, su tutti i rivali. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la quindicesima tappa. Classifica GENERALE Vuelta A Espana 2019 (dopo la quindicesima ...

Classifica Vuelta 2019/ Roglic maglia rossa : distacchi neutralizzati nella 14tappa : Classifica Vuelta 2019: Roglic in maglia rossa, finale turbolento per una caduta all'ultimo chilometro ma i distacchi sono neutralizzati, 14tappa,.

Classifica Vuelta a Espana 2019 - quattordicesima tappa : Primoz Roglic difende la maglia rossa : La San Vicente da la Barquera-Oviedo, quattordicesima tappa di 188 km della Vuelta a España, dodicesima in linea, si risolve, secondo le previsioni, in volata, e così non cambiano ancora i distacchi in Classifica generale, dove Primoz Roglic continua a vestire la maglia di leader. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la quattordicesima tappa. Classifica GENERALE Vuelta A Espana 2019 (dopo la quattordicesima tappa): 1 ...

Classifica Vuelta 2019/ Roglic maglia rossa - Miguel Angel Lopez lancia la sfida : CLASSIFICA VUELTA 2019: alla vigilia della 13tappa la maglia rossa è di Primoz Roglic, ma c'è Miguel Angel Lopez all'assalto del primato.

Classifica Vuelta 2019/ Maglia rossa a Roglic - c'è sempre Valverde - 13tappa - : Classifica Vuelta 2019: alla vigilia della 13tappa della corsa spagnola è Primoz Roglic il leader con la magli rossa, oggi 7 settembre.

Classifica Vuelta a España 2019 - dodicesima tappa : Roglic sempre in testa - 1’52” su Valverde e 2’11” su Lopez : Primoz Roglic si conferma in testa alla Classifica generale della Vuelta di Spagna 2019, non cambia nulla nella dodicesima tappa e così sloveno conserva 1’52” su Alejandro Valverde, 2’11” su Miguel Angel Lopez e 3′ su Nairo Quintana alla vigilia di una durissima frazione di montagna che potrebbe mescolare le carte in tavola. Di seguito la Classifica generale della Vuelta di Spagna dopo la dodicesima ...

Classifica Vuelta 2019/ Roglic maglia rossa - grande duello tra i giovani! - 12tappa - : CLASSIFICA VUELTA 2019: maglia rossa sulle spalle di Primoz Roglic. Appassionante il duello tra due ottimi giovani, Miguel Angel Lopez e Tadej Pogacar.

Vuelta di Spagna – Primoz Roglic fa il vuoto a Pau : la nuova Classifica generale dopo la decima tappa : Lo sloveno sale al comando della classifica generale della Vuelta, precedendo Valverde e Miguel Angel Lopez: Quintana scala in quarta posizione Primoz Roglic è il nuovo leader della Vuelta di Spagna dopo la decima tappa, la cronometro da Jurançon a Pau vinta senza problemi davanti a Bevin e Cavagna. Lo sloveno si prende così la maglia rossa, rifilando 1’52” di vantaggio ad Alejandro Valverde e 2’11” a Miguel Angel ...

Classifica Vuelta a España 2019 - decima tappa : Primoz Roglic ammazza la corsa - Valverde a 1’52”! Quintana e Lopez oltre i 2' : Primoz Roglic ha messo una seria ipoteca sulla conquista della Vuelta di Spagna, lo sloveno ha letteralmente dominato la cronometro individuale di Pau (36 km adatti agli specialisti delle prove contro il tempo) e ha inflitto distacchi pesantissimi a tutti gli avversari per il trionfo conclusivo nella corsa a tappe in terra iberica. Il capitano del Team Jumbo-Visma ha indossato la maglia rossa con una facilità imbarazzante e si è portato in testa ...