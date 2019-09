Classifica degli scienziati ‘top’ nel mondo | Giuseppe Mancia il primo italiano

Serie C Girone A - il numero degli spettatori dell’ultima giornata : il Novara comanda la Classifica : Il campionato di Serie C regala come al solito grande spettacolo ed emozioni, l’ultima giornata del Girone A ha portato importanti indicazioni. Nel match che ha aperto il turno netto successo del Novara che ha vinto davanti al pubblico amico contro il Lecco, 3-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Pianese show in trasferta, vittoria sul campo della Giana Erminio, blitz del Monza sul campo del Como, la ...

Basket - Mondiali 2019 : quanto guadagnano i giocatori? La Classifica degli stipendi e dei più ricchi. Cifre da capogiro per le stelle NBA : Sono Kemba Walker e Khris Middleton i giocatori con lo stipendio più alto che saranno presenti ai Mondiali 2019 di Basket. Il salario dei due uomini simbolo degli USA, Campioni in carica ma presentatisi in Cina con una formazione decisamente rimaneggiata, è particolarmente elevato e le Cifre percepite annualmente dai due uomini NBA sono da brividi: il conto in banca di Kemba Walker, play dei Boston Celtics, si arricchisce di 32,7 milioni di ...

Ranking ATP – Top ten invariata : la Classifica maschile aggiornata prima dell’inizio degli US Open : Djokovic saldamente in vetta, Fognini ancora 11°: la nuova classifica mondiale maschile prima degli US Open 2019 Iniziano oggi gli US Open 2019: i tennisti di tutto il mondo sono pronti a sfidarsi nel quarto ed ultimo Slam della stagione, sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Resta invariata la top ten del Ranking ATP in attesa di scoprire se gli US Open porteranno a qualche cambiamento. Djokovic si conferma leader davanti ...

Gazzetta : Classifica degli incassi dagli sponsor di maglia - Sassuolo primo. Solo 9 milioni per il Napoli : Interessante analisi della ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola in merito ai soldi che i 20 club di Serie A incassano dagli sponsor di maglia. Saranno complessivamente 116 milioni gli incassi derivanti per la stagione 2019-20, ma al comando della classifica non c’è una big, bensì il Sassuolo grazie a Mapei che riversa alla squadra 18 milioni per comparire sulla maglia, in un contratto che include anche l’intitolazione dello ...

Vuelta a España 2019 - gli stipendi degli uomini di Classifica. Fabio Aru il più ricco - Quintana e Valverde inseguono : Fabio Aru sarà il corridore più pagato alla Vuelta di Spagna 2019 che scatterà sabato 24 agosto, questa è una delle grandi notizie alla vigilia del terzo Grande Giro della stagione. Il Cavaliere dei Quattro Mori percepisce infatti circa 3 milioni di euro a stagione, nessuno è ricco come lui nel gruppo che sarà protagonista nelle prossime tre settimane. L’alfiere della UAE Emirates, reduce dal quattordicesimo posto al Tour de France al ...

Quanto guadagnano i ciclisti? La Classifica degli stipendi 2019. Peter Sagan il più ricco - Nibali e Aru terzo e quarto! : Tempo di ciclomercato, tempo anche di andare a fare i conti in tasca ai corridori. Andiamo a scoprire la classifica degli stipendi del 2019: i contratti ovviamente sono ancora aggiornati ad oggi e non ai trasferimenti futuri (ad esempio Nibali alla Trek-Segafredo). A comandare troviamo Peter Sagan, stella della Bora-hansgrohe, con 6 milioni di euro, seguito dallo sfortunato Chris Froome, di poco sopra i 5 milioni di euro. Poi la coppia tricolore ...

Quanto guadagnano i piloti di MotoGP? La Classifica degli stipendi 2019. Marc Marquez il più ricco davanti a Valentino Rossi! 3° Dovizioso : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, quaranta primavere e non sentirle, desideroso di ...

Quanto guadagnano i piloti di F1? La Classifica degli stipendi 2019 : Lewis Hamilton il più ricco - Charles Leclerc solo nono! : Il business che circonda il circus della Formula 1 è maestoso e tutto ciò si riflette inevitabilmente negli stipendi che i team garantiscono ai propri piloti impegnati nella massima categoria mondiale del Motorsport. Per Quanto riguarda la stagione in corso, secondo la graduatoria stilata da F1 Weekends, Lewis Hamilton è il più ricco dei piloti in griglia grazie al nuovo contratto biennale con Mercedes fino al 2020 che gli ha consentito di ...

Quanto guadagnano i calciatori di Serie A? La Classifica degli stipendi più ricchi. Ronaldo inarrivabile - che conto in banca per Lukaku e De Ligt : Il conto alla rovescia per l’inizio del campionato di Serie A 2019/2020 procede velocemente. Nel weekend del 24-25 agosto avrà inizio il torneo nazionale che vedrà la Juventus favorita numero per confermarsi campione d’Italia. La Vecchia Signora, forte dei suoi 8 scudetti consecutivi, può contare su una rosa molto competitiva, rafforzata dagli arrivi di grandi calciatori come l’olandese Matthijs de Ligt, il gallese Aaron Ramsey ...

