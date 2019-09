Chiara Ferragni torna a parlare dell’ex fidanzato Riccardo Pozzoli La verità

Chiara Ferragni torna a parlare dell’ex fidanzato. La verità : La vita di Chiara Ferragni sembra essere perfetta. Un matrimonio da sogno, una famiglia felice, un figlio bellissimo e un successo professionale che non si arresta. A breve, potremo vedere tutto questo nel documentario Chiara Ferragni Unposted, che racconta la vita dell’influencer. Inutile dire che la curiosità dei fan, e non solo, è alle stelle, e le domande imbarazzanti sulla sua vita passata non tardano ad arrivare. In particolare, ...

Chiara Ferragni e l'ex fidanzato Riccardo Pozzoli : «Vi spiego perché non abbiamo più rapporti» : Chiara Ferragni non parla più dell'ex fidanzato Riccardo Pozzoli da molto tempo. La sua vita ha preso una strada ben definita al fianco di Fedez e con il piccolo Leone a comporre una...

Chiara Ferragni replica alle critiche sul suo film : "Non si può piacere a tutti" : "Non si può piacere a tutti”, parola di Chiara Ferragni. L’influencer ha deciso di rispondere attraverso le storie Instagram alle domande dei suoi follower sul documentario “Unposted” che sarà al cinema il 17, 18 e 19 settembre. La visione in anteprima del film ha suscitato le reazioni degli spettatori e anche qualche critica, a cui la fashion blogger ha voluto replicare.“Se mi fossi fermata alle ...

Chiara Ferragni - cinema di Torino decide di non proiettare il suo docufilm. Scoppia la polemica : “Giusto perché il nostro pubblico lo sappia all’Ideal NON sarà in calendario Chiara Ferragni: Unposted. #Sapevatelo”. La bordata antiFerragni è sbucata in un post di Facebook del cinema Ideal Cityplex di Torino. E sono partiti i complimenti, ma anche parecchie proteste. Un po’ come per quei cartelli anti-cani – “Noi stiamo fuori” – dall’Ideal di Corso Beccaria la provocazione in pubblico deve essere stata d’obbligo. Il ...

Chiara Ferragni sull’ex Riccardo Pozzoli : “Non abbiamo più un rapporto” : La potente influencer anticipa che nel suo documentario Chiara Ferragni - Unposted parlerà anche di Riccardo Pozzoli, ex fidanzato che con lei fondò The Blonde Salad. Per i maligni, colui cui deve il suo successo come fashion blogger. Lei, però, ci tiene a precisare: "Nessuno mi ha creata". E a Venezia ha evitato le domande su Pozzoli, con cui avrebbe chiuso definitivamente i rapporti per questioni professionali.Continua a leggere

Chiara Ferragni spiega Unposted : Il mio è un lavoro nuovo e vorrei raccontarlo : Al Festival di Venezia è stata protagonista: Chiara Ferragni ha presentato insieme alla regista Elisa Amoruso il documentario che racconta il suo lavoro. Unposted sarà nelle sale il 17-18-19 settembre, solo tre giorni per conoscere meglio una delle influencer più importanti del mondo. In attesa di vedere il documentario, Chiara Ferragni ha deciso di rispondere su Instagram alle domande dei follower curiosi. Innanzitutto ha voluto spiegare ...

La resistenza a Chiara Ferragni che si fa pubblicità con Chiara Ferragni : Un cinema di Torino non programma il film di Chiara Ferragni e il pubblico va in visibilio dandosi a una sfrenata esultanza. Il primo paradosso è che, se il cinema si fosse limitato a non programmare il film, nessuno se ne sarebbe accorto e sarebbe passato inosservato; è stato dunque necessario annu

Chiara Ferragni risponde alle critiche sul suo docufilm e parla dell’ex : Chiara Ferragni risponde alle domande dei suoi fan, parla del suo docu – film e del suo ex fidanzato Ci siamo, tra pochi giorni Chiara Ferragni – Unposted arriverà finalmente al cinema. Il documentario dedicato alla influencer nostrana famosa in tutto il mondo verrà proiettato nei cinema italiani il 17-18-19 Settembre. Chiara Ferragni ha davvero […] L'articolo Chiara Ferragni risponde alle critiche sul suo docufilm e parla ...

Chiara Ferragni Unposted è già un successo : incassi record ancora prima del rilascio : Il documentario di Chiara Ferragni deve ancora uscire nelle sale ma è già un successo. L’impatto che l’ultimo progetto dell’influencer ha avuto sui media è sorprendente. Lo stesso Fedez ieri è apparso entusiasta sui social per il traguardo raggiunto dalla moglie. Chiara Ferragni Unposted sarà nelle sale la prossima settimana (il 17, 18 e 19 settembre), eppure i numeri sembrano già anticipare la buona riuscita. Questo perché il ...

Chiara Ferragni e il regalo a Ursula Corbero - la Tokyo de La Casa di Carta ringrazia con una storia : Chiara Ferragni e Ursula Corbero, l’amatissima Tokio de La Casa di Carta, sembrano essere ormai amiche. Le due si sono immortalate insieme qualche mese fa in uno scatto su Instagram, ma pare che siano rimaste comunque in contatto, almeno stando a quanto mostrato sui social. Chiara Ferragni ha recentemente fatto un regalo a Tokyo inviandole alcuni capi della sua linea di moda. Le due donne si incontrarono a Madrid quando l’influencer ...

Chiara Ferragni e il regalo a Ursula Corbero - la Tokyo de La Casa di Carta ringrazia con una storia : Chiara Ferragni e Ursula Corbero, l'amatissima Tokio de La Casa di Carta, sembrano essere ormai amiche. Le due si sono immortalate insieme qualche mese fa in uno scatto...

Via Odoardo Ferragni - famoso ornitologo. E a Fedez scappa una battuta hot su Chiara : La sintonia tra Fedez e Chiara è evidente anche nei piccoli gesti quotidiani ma, forse, Fedez è andato troppo oltre con una battuta su una particolare passione della moglie... Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere una giornata a Cremona, città natale dell'influencer. La coppia è tornata da poco da Venezia dove Chiara ha presentato il documentario Chiara Ferragni – Unposted, fuori concorso alla Mostra del Cinema. Fedez e sua ...

Chiara Ferragni sexy con Fedez : Dopo l’esordio al Festival di Venezia, Chiara Ferragni e Fedez si spogliano di ogni abito davanti allo specchio del bagno e, in un attimo, piovono critiche di ogni tipo. In questi giorni sembra che non si parli di altro che del docufilm di Chiara Ferragni, l’influencer da 17 milioni di follower che ha saputo far breccia nel cuore di tutti, o quasi. Infatti, molti utenti sollevano dubbi sul gusto, stile ed eleganza che dovrebbero tanto ...

Selfie bollente allo specchio per Fedez e Chiara Ferragni : I fan dei Ferragnez non hanno fatto in tempo a “riprendersi” dall’incidente hot di Chiara sul red carpet (la scollatura del vestito si è aperta lasciando vedere il capezzolo dell’influencer) che la coppia già regala altri scorci a luci rosse sulla propria intimità. Fedez condivide le immagini sul suo profilo, la Ferragni rilancia con uno scatto in accappatoio e il seno che si intravede dalla scollatura.