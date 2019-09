Champions Femminile | Juventus - Barcellona e Fiorentina - Arsenal diretta Sky Sport

Calcio Femminile - Champions League 2019/20 : le partite di Juventus e Fiorentina su Sky Sport : In attesa dell'inizio del campionato di Serie A, il secondo consecutivo che verrà seguito da Sky Sport, quest'anno con una copertura televisiva più ampia rispetto all'anno scorso, e dopo le recenti partite della nazionale azzurra, valide per le qualificazioni a Euro 2021 e andate in onda su Rai 1 e su Rai 2, il Calcio Femminile ritorna in tv con i sedicesimi d'andata della UEFA Women's Champions League 2019/20.La Champions League Femminile, ...

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : Juventus-Barcellona - bianconere chiamate all’impresa contro le vice campionesse : Primo impegno ufficiale stagionale e subito una partita fondamentale quasi da dentro o fuori per la Juventus Women, chiamata ad una vera a propria impresa nei sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020 di Calcio femminile contro il Barcellona. Il percorso europeo delle bianconere comincia domani sera alle ore 20.30 in uno stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria tutto esaurito per la sfida d’andata casalinga del ...

Fiorentina-Arsenal calcio femminile - Champions League : programma - orari - tv e streaming. Le probabili formazioni : La Champions League di calcio femminile riparte: dopo gli impegni della Nazionale italiana e prima del via del campionato di Serie A si disputano le gare d’andata dei sedicesimi del torneo continentale per club: giovedì 12 settembre, alle ore 19.00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, va in scena la sfida tra Fiorentina ed Arsenal. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Fiorentina-Arsenal, gara ...

Juventus-Barcellona calcio femminile - Champions League : programma - orari - tv e streaming. Le probabili formazioni : Ricomincia la stagione del calcio femminile: dopo gli impegni della Nazionale e prima della ripresa del campionato di Serie A ci sono le gare d’andata dei sedicesimi della Champions League: mercoledì 11 settembre, alle ore 20.30, allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, va in scena la sfida tra Juventus e Barcellona. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Juventus-Barcellona, gara valida per ...

Juventus-Barcellona - Champions League calcio femminile 2019-2020 : date - programma e orari delle sfide di andata e ritorno : Urna poco benevola in quel di Nyon per la Juventus in occasione del sorteggio per i sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020 di calcio femminile. Le campionesse d’Italia uscenti saranno chiamate ad una vera e propria impresa per passare il primo turno a eliminazione diretta contro il temibile Barcellona, finalista nella scorsa edizione della massima competizione europea per club. Laura Giuliani e compagne affronteranno la ...

Fiorentina-Arsenal - Champions League calcio femminile 2019-2020 : date - programma e orari delle sfide di andata e ritorno : A Nyon è andato in scena quest’oggi il sorteggio dei sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020 di calcio femminile con un paio di squadre italiane coinvolte. Accoppiamento complicato per la Fiorentina delle vice campionesse d’Italia, che dovranno affrontare all’esordio l’Arsenal campione d’Inghilterra in carica. Le Viola giocheranno la sfida d’andata in trasferta in Inghilterra l’11 o il 12 ...

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : sorteggio poco fortunato per Juventus e Fiorentina. Barcellona e Arsenal nei sedicesimi : Non è stata fortunata l’urna di Nyon per il Calcio femminile italiano. Nella città svizzera quest’oggi si è tenuto il sorteggio per stabilire i confronti validi per i sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020. Ebbene per le due compagini del Bel Paese Juventus e Fiorentina è andata decisamente male. Le bianconere, campionesse d’Italia ma in seconda fascia per via del ranking UEFA, se la vedranno contro il ...

Golf - Evian Championship femminile 2019 : Jin Young Ko si prende il secondo Major della sua stagione : Anno davvero fortunato, quello che Jin Young Ko sta vivendo a livello di Major. La sudcoreana, infatti, vince l’Evian Championship a Evian-les-Bains, in Francia, con un ultimo giro in -4 che le consente di arrivare, in totale, al -15 che le assicura il trionfo e la conferma di uno status sempre più chiaro tra le più forti del mondo. Per lei si tratta del secondo successo in uno dei tornei maggiori, dopo l’ANA Inspiration nello ...

Golf - Evian Championship femminile 2019 : Mi Hyang Lee al comando - quattro sudcoreane guidano : Il secondo giro dell’Evian Championship, quarto Major del circuito femminile che si gioca in Francia, a Evian-les-Bains, vede un dominio sudcoreano. Alla prima posizione di Mi Hyang Lee (-4 di giornata, -10 totale) si aggiunge infatti il trio al secondo posto a -9, formato da Hyo Joo Kim, Sung Hyun Park e Inbee Park. Kim, in particolare, è protagonista di un grande -7 odierno che le consente di agguantare la zona di alta classifica. Quinta ...

Golf femminile - The Evian Championship 2019 : Paula Creamer al comando in solitaria al termine del primo giro : Le stelle del panorama Golfistico internazionale al femminile sono tornate in campo sul percorso del Resort Golf Club di Evian-les Bains, in Francia, per il primo giro del The Evian Championship 2019, il quarto appuntamento della stagione dei Major, il primo in programma in Europa. Dopo le prime 18 buche la statunitense Paula Creamer si è portata al comando della classifica con uno score di -7. La 32enne californiana, già vincitrice dello US ...

Golf - Evian Championship femminile 2019 : Angela Stanford difende il titolo nel Major francese : Arriva il tempo per il quarto dei cinque Major che caratterizzano la stagione del Golf femminile. In quest’occasione si va a Evian-les-Bains, nell’Alta Savoia, praticamente al confine tra Francia e Svizzera. L’Evian Championship ha assunto la sua attuale importanza nel 2013, ma esiste dal 1994: la più prolifica vincitrice è stata la svedese Helen Alfredsson (1994, 1999, 2008). Attuale detentrice è l’americana Angela ...