“Certo che ci sarà l’impatto di un asteroide con la Terra” | le parole dell’esperto Esa

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La comunità scientifica internazionale è “certa che ciun impatto di uncon la Terra” e” anche se non si può dire quando, domani o fra anni, si tratta di un evento certo. Prima o poi succederà di sicuro che uncadrà sulla Terra”. Lo afferma l’ingegnere dell’Agenzia Spaziale Europea Ian Carnelli, responsabile della missione Hera dell’Esa, intervistato dall’Adnkronos al workshop internazionale a Roma ‘Aida’ in cui Esa e Nasa, con Asi, si confrontano, fino a venerdì prossimo nella ‘Aula Ottagona’ delle Terme di Diocleziano, sulle missioni Dart e Hera che potranno deviare la traiettoria di un. “Impatti di asteroidi ce ne sono sempre stati e ce ne saranno sempre” scandisce Carnelli. “Impatti di asteroidi come quello che hanno generato l’estinzione dei dinosauri ...

matteosalvinimi : #Salvini: Io allargo a chi ha un certo tipo di valori che riguardano la Famiglia, la libertà di scelta, a chi non p… - marcocappato : L'alternativa è: elezioni anticipate o questo Governo. A titolo personale, dal proclama del Papeete in poi non ho d… - borghi_claudio : @ignaziocorrao @LaStampa Si certo, dite la verità che siete asserviti alla UE fino al midollo, del resto è comprens… -