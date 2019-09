Caterina Balivo scioccata prima di Vieni da Me | “Si è appena sposato!”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 11 settembre 2019)da Me:sconvolta dopo aver scoperto un matrimonio La conduttriceè tornata in televisione piena di energia e in forma smagliante, dopo la pausa estiva, al timone della seconda stagione dida Me. Questa mattina si è recata in edicola per acquistare qualche giornale di gossip. Dopo aver dato il buongiorno ai suoi followers, su Instagram ha messo al corrente tutti di una cosa scoperta sul settimanale Grazia: “In un panorama di super donne pazzesche in questa rassegna stampa spicca un uomo. Si èsposato, lo sapevate? Lui è niente male”. L’uomo di cui ha parlato, rimanendodavanti a questa notizia, è Patrick Dempsey, protagonista della serie di Canale 5 “La verità sul caso Harry Quebert” e di cui questa sera, mercoledì 11 settembre, andrà in onda l’ultima puntata. I fedeli ...

