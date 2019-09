California | passa legge al Senato | “Uber e le società basate sulla app trattino i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Uber o Lyft (app per il car sharing) devono garantire la protezione sindacale e altri diritti ai propri lavoratori, che devono trattare come veri e propri dipendenti. Ildellaha approvato la Assembly Bill 5, unache potrebbe trasformare le realtà della gig economy che basano la loro attività sulle app – incluse quelle di food delivery – e aprire la strada a leggi simili in altri stati Usa. Il provvedimento arriva a seguito di una polemica che dura da anni e un testo simile è presente nelle agende elettorali di diversi candidati democratici alla Casa Bianca, come Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Kamala Harris. La norma, scrive il New York Times, èta con 29 voti favorevoli e 11 contrari. Entrerà in vigore dal 1 gennaio e prevede che i lavoratori siano trattati come dipendenti se la compagnia controlla la loro produttività e rendimento o se il ...

kimisupera : RT @BiciLive: Da luglio 2019 la distribuzione di @foxracing, iconico brand del mondo #mountainbike , passa sotto la gestione di California… - BiciLive : Da luglio 2019 la distribuzione di @foxracing, iconico brand del mondo #mountainbike , passa sotto la gestione di C… - InCentralPerk : Libero adattamento di un romanzo di Jack London: dalla California si passa a Napoli e molto scricchiola. Non me ne… -