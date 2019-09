Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : la Fiorentina per sovvertire il pronostico con l’Arsenal : Dopo l’esordio della Juventus questa sera contro il Barcellona, un altro impegno molto complicato attende una formazione italiana nella Champions League di cacio femminile: la Fiorentina, vice campionessa d’Italia, ospiterà domani sera alle ore 19.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze le campionesse d’Inghilterra dell’Arsenal. Nessun precedente tra le due formazioni, ma per le inglesi il campionato è già iniziato: ...

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : Juventus-Barcellona - bianconere chiamate all’impresa contro le vice campionesse : Primo impegno ufficiale stagionale e subito una partita fondamentale quasi da dentro o fuori per la Juventus Women, chiamata ad una vera a propria impresa nei sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020 di Calcio femminile contro il Barcellona. Il percorso europeo delle bianconere comincia domani sera alle ore 20.30 in uno stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria tutto esaurito per la sfida d’andata casalinga del ...

Due grandi partite di Calcio femminile : Juventus e Fiorentina giocano contro Barcellona e Arsenal nei sedicesimi di Champions League: sono sfavorite ma hanno molto da guadagnare

El Paìs : nel Calcio femminile spagnolo scoppia la guerra sui diritti tv : La Federcalcio Spagnola ha iniziato a commercializzare i diritti della lega di calcio femminile ed è iniziata la guerra dei diritti tv. Lo racconta El Paìs. Ieri la squadra femminile di Madrid ha impedito l’ingresso alle telecamere Mediapro per trasmettere la partita contro il Betis sul canale GOL. I diritti tv sono stati assegnati a Mediapro per tre anni per 9 milioni di euro. Dei 16 club che compongono l’Associazione dei club ...

Calcio femminile - Giorgia Spinelli si racconta : “Giocare in Francia è un sogno - voglio la maglia dell’Italia” : ESCLUSIVA OA SPORT – Credere fortemente nei propri sogni perché il duro lavoro paga. Ne sa qualcosa Giorgia Spinelli, classe 1994, calciatrice di riferimento dello Stade de Reims, compagine francese neopromossa nella Division 1. Una grande annata per Spinelli, centrale difensivo del club transalpino, che ben si è distinta in questa esperienza all’estero nella stagione scorsa. La nostra portacolori si è ritagliata un ruolo da ...

Caster Semenya - dall’atletica al Calcio femminile : Il Guardian racconta la svolta intrapresa da Caster Semenya nella sua carriera. La due volte medaglia d’oro olimpica per gli 800 metri, infatti, lascia l’atletica ed entra nel mondo del calcio femminile. La 28enne è impegnata in un appello contro la decisione della Court of Arbitration for Sport. L’ente ha approvato l’introduzione, da parte della IAAF, di un nuovo limite di testosterone per le atlete. Per chi non lo ...

La Nazionale femminile di Calcio ha battuto la Georgia nel girone di qualificazione per gli Europei del 2021 : Questo pomeriggio la Nazionale italiana femminile di calcio ha battuto la Georgia 1 a 0 nella sua seconda partita per le qualificazioni al Campionato europeo di calcio che si terrà nel 2021. A segnare è stata Cristiana Girelli, dopo un rigore. La partita,

