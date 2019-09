Brexit | niente elezioni anticipate e ora il Parlamento chiude

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Ildi Westminster, quello del Regno Unito di Gran Bretagna, è considerato il Padre di tutti i Parlamenti. Quel, culla del diritto e della politica, è chiuso fino al 14 ottobre. È chiuso su richiesta del governo e con l’approvazione della Regina secondo una procedura che è abituale quando un nuovo esecutivo si insedia, ma che è stata considerata un cavallo di Troia politico di Boris Johnson per evitare ulteriori dilazioni dellafissata per il 31 ottobre. Westminster riaprirà con un discorso della Regina e, negli obiettivi del governo, senza il tempo per rimandare l’uscita dall’Unione Europea, anche senza un accordo. Pare anzi che Boris Johnson punti al No Deal e che per questo abbia sospeso le attività parlamentari, scelta che ha fatto gridare allo scandalo le opposizioni, ma anche parte della maggioranza conservatrice al governo. Gli ultimi giorni di lavoro ...

