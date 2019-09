Borse positive | occhi puntati su mosse Bce Bene le banche

Borse positive - lo spread scende ancora. Occhi puntati su Powell a Jackson Hole : A Piazza Affari ancora sotto osservazione per gli sviluppi sulla crisi di Governo. Bene le banche con lo spread in calo

Borse positive. Piazza Affari capofila - spread in calo a 201 : Borse europee aprono in rialzo all’indomani della crisi politica in Italia aperta dalle dimissioni in Senato di Giuseppe

Borse positive - spread ancora in calo. A Piazza Affari luci su Mediaset : Dopo la seduta negativa di Ferragosto , le Borse europee seguono l'esempio dei listini asiatici e risalgono. Ieri la Cina ha fatto sapere di essere pronta a mettere in atto ritorsioni non appena scatteranno i nuovi dazi al 10% sulle merci cinesi in programma per l’inizio di settembre. A Piazza Affari deboli Fca e Pirelli

Borse positive - spread ancora in calo : I nuovi venti di guerra commerciale non sembrano condizionare più di tanto i mercati azionari in Asia che hanno chiuso in rialzo l’ultima seduta della settimana. Ieri la Cina ha fatto sapere di essere pronta a mettere in atto ritorsioni non appena scatteranno i nuovi dazi al 10% sulle merci cinesi in programma per l’inizio di settembre. A Piazza Affari deboli Fca e Pirelli

Borse asiatiche positive - spread in calo : I nuovi venti di guerra commerciale non sembrano condizionare più di tanto i mercati azionari in Asia che hanno chiuso in rialzo l’ultima seduta della settimana. Ieri la Cina ha fatto sapere di essere pronta a mettere in atto ritorsioni non appena scatteranno i nuovi dazi al 10% sulle merci cinesi in programma per l’inizio di settembre

Borse positive. L’aria di crisi di Governo riporta spread sopra 200 : Il differenziale di rendimento con i titoli tedeschi torna ad allargarsi con il rendimento del decennale che supera l'1,5%