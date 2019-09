Bmw Concept 4 | la futura Serie 4 sarà così

Bmw Concept 4 - Sarà così la prossima Serie 4 : Si chiama semplicemente Concept 4 ed è la sorpresa che BMW aveva i serbo per il Salone di Francoforte. Il prototipo anticipa le forme della Serie 4, attesa sul mercato dopo l'introduzione della Serie 3 totalmente rinnovata. Nessun dato tecnico è stato rivelato: la Concept 4 è un prototipo di stile puro e neanche gli interni sono stati per il momento svelati. Il doppio rene gigante è un omaggio alla 328 del 1936. Come ormai tradizione la ...