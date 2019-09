Bitter Sweet | spoiler penultima puntata | Hakan e Demet vengono arrestati

Bitter Sweet ingredienti d’amore - anticipazioni : DEMET viene arrestata! : Dopo l’arresto di Hakan Onder (Necip Memili), i fan di Bitter Sweet – ingredienti d’Amore assisteranno anche a quello di DEMET (Alara Bozbey): quest’ultima verrà infatti consegnata alla polizia grazie all’intervento del fratello Deniz (Hakan Kurtas). Scopriamo insieme come si arriverà a questo passaggio nella storyline… Bitter Sweet, news: Hakan in manette! Le anticipazioni sulle puntate italiane in onda tra giovedì ...

Bitter Sweet : Ci Sarà la Seconda Stagione? : Bitter Sweet: in Italia la soap opera turca, ha fatto il pieno di ascolti, ma è giusto chiedersi se è già stata scritta o se Sarà girata una Seconda stagione e dunque un seguito. Ecco cosa dobbiamo sapere… Bitter Sweet – Ingredienti d’amore continua a tenere incollati allo schermo moltissimi telespettatori. La soap, tipicamente estiva, trasmessa su Canale 5, durerà ancora e a questo punto sono in tanti a chiedersi se avrà ...

Bitter Sweet - anticipazioni : l'Onder pronto a uccidere Nazli - Deniz trova il registratore : La telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta per giungere alle battute finali. La soap opera, nei mesi estivi, è stata molto apprezzata dal pubblico italiano: non a caso è stata campionessa di ascolti su Canale 5, riuscendo a registrare audience veramente alti raggiungendo 2,2 milioni di spettatori in un solo giorno. Le anticipazioni sulle puntate finali rivelano che Nazli Pinar vivrà momenti drammatici per colpa di Hakan ...

Bitter Sweet - spoiler ultime puntate : l'Onder arrestato dopo uno scontro con l'Aslan : La serie tv di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore annuncia un finale col botto dopo aver conquistato i telespettatori con la storia d'amore di Nazli Pinar e Ferit Aslan. Gli spoiler degli appuntamenti di settembre rivelano che le autorità riusciranno a mettere in arrestato Hakan Onder, l'antagonista principale delle vicende ambientate in Turchia. Bitter Sweet: la scoperta di Deniz e Asuman Hakan avrà ciò che si merita. Le anticipazioni di Bitter ...

Bitter Sweet puntata martedì 10 settembre : Ferit viene allontanato dalla moglie : La soap opera turca Bitter Sweet è ormai agli sgoccioli. Il successo riscosso è stato davvero notevole, dal momento che il seguito di telespettatori e di interazioni sul web è esponenziale. Ad ogni modo, dopo la puntata odierna, restano solo altri quattro appuntamenti per scoprire come si evolveranno tutte le situazioni ancora in gioco. Nel corso della puntata di domani, martedì 10 settembre, infatti, si vedrà che Nazli si troverà costretta ad ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Asuman e Deniz si mettono insieme : Lieto finale anche per la piccola Asuman che dopo aver messo più di una volta nei guai sua sorella, sembra aver coronato il suo sogno d'amore con Deniz.