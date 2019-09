Bitter Sweet - Ingredienti d' amore del 12 settembre | Hakan tenta di uccidere Nazli

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Mancano solo tre puntate all'epilogo did'ed è inevitabile chiedersi quale sarà l'epilogo per i due protagonisti che tanto hanno appassionato durante l'estate.e Ferit torneranno insieme dopo la richiesta del divorzio? E che ne sarà del perfido? In passato, la soap 'cugina' Cherry Season - Le stagioni del cuore si era conclusa nel migliore dei modi, riportando ogni cosa al suo posto dopo una lunga serie di ostacoli per la coppia regina.non sarà da meno, garantendo le lacrime finali per i telespettatori che l'hanno seguita per mesi. Ebbene sì, anchee Ferit avranno il loro 'e vissero felici e contenti' mentree Demet verranno arrestati, dopo la scoperta dei loro intrighi. Ciò avverrà nella puntata in onda giovedì 12nella quale i due protagonisti si riconcilieranno grazie all'intervento di Bulut. Non solo: ...

zazoomblog : La svolta in Bitter Sweet arriva con Asuman: Nazli e Ferit divorzieranno nel finale? - #svolta #Bitter #Sweet… - xloganslaugh : RT @commentotutto: Mi piace bitter sweet per la trama. La trama: #bittersweet - KontroKulturaa : Bitter Sweet trame 11 e 12 settembre: Nazli in pericolo di vita - -