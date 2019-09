Beautiful | anticipazioni americane | WYATT | triangolo con SALLY e FLO?

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Nelle prossime puntatediFulton manifesterà un’intenzione ben chiara: non rinunciare aSpencer! La verità sul suo coinvolgimento nello scambio di culle non solo ha portato la figlia di Storm Logan dietro le sbarre, ma ha anche causato inevitabilmente la fine della sua relazione con. Negli episodi italiani della soap,entrerà in scena solo tra diversi mesi e apprenderemo che la ragazza condivide un passato amoroso con, a Las Vegas, quando ancora i due frequentavano le superiori.in carcere /Il giovane Spencer, per sua ammissione, non si è più tolto dalla testa la sua ex dal momento in cui l’ha incontrata di nuovo per caso a Los Angeles e così, al primo problema con, ha messo fine alla storia con la Spectra per riprendere il discorso con, lasciato in sospeso molti anni prima (tra l’altro prima ...

