Bce | il bazooka spara di nuovo Ancora il Qe Le Borse corrono

Nuovo Qe da 20 miliardi al mese e taglio dei tassi sui depositi : ecco il bazooka della Bce : Un pacchetto complesso per contrastare la flessione delle aspettative di inflazione. La Banca centrale europea ha

Perché con il nuovo bazooka Bce lo spread potrebbe scendere a 120 : Il 12 settembre l’istituto di Francoforte si riunisce. Gli investitori si aspettano il lancio di nuove misure espansive. Un kit d’azione articolato che potrebbe temporaneamente riportare il differenziale dei tassi tra Italia e Germania (oggi in area 150 punti) sui minimi del 2018

Bce - Draghi ricarica il bazooka. Ecco gli effetti a 7 anni dal «Whatever it takes» : «Whatever it takes». «Nel rispetto del nostro mandato, la Bce è pronta a fare qualsiasi cosa per proteggere l’euro. E credetemi, sarà abbastanza». Era il 26 luglio 2012, sette...