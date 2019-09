Batterio New Delhi | in Toscana morte 30 persone negli ultimi 10 mesi

Batterio New Delhi in Toscana - 30 morti sospette : Batterio New Delhi in Toscana, 30 morti sospette A lanciare l’allarme è l'aggiornamento dell'Agenzia Regionale di Sanità, che ha rilevato come ci siano stati 708 ricoveri di soggetti portatori del ceppo batterico. Il Batterio è stato isolato nel sangue di 75 pazienti, con una mortalità pari al 40% Parole chiave: ...

Sanità : in Toscana 30 decessi per il Batterio New Delhi : Tra novembre 2018 e il 31 agosto 2019 il batterio New Delhi ha causato in Toscana la morte di 30 persone, con 708 ricoveri di soggetti portatori del ceppo batterico. Lo rileva l’aggiornamento dell’Agenzia Regionale di Sanità che monitora la diffusione degli enterobatteri Ndm (New Delhi metallo beta-lactamase) in Toscana. Da novembre 2018 al 31 agosto di quest’anno i batteri Ndm “sono stati isolati nel sangue di 75 ...

Batterio New Delhi - in dieci mesi 30 morti in Toscana. L’Ars : “Ndm isolati nel sangue di 75 pazienti” : In dieci mesi, tra novembre 2018 e il 31 agosto 2019, il Batterio New Delhi ha causato in Toscana la morte di 30 persone, con 708 ricoveri di soggetti portatori del ceppo. È quanto rileva l’aggiornamento dell’Agenzia Regionale di Sanità che monitora la diffusione degli enterobatteri Ndm (New Delhi metallo beta-lactamase). In questo periodo i batteri Ndm “sono stati isolati nel sangue di 75 pazienti. I casi sono risultati letali nel 40% dei ...

SuperBatterio New Delhi : screening con il test molecolare in Toscana : Dal 16 settembre verra’ progressivamente esteso il passaggio dalla diagnostica tradizionale al test molecolare, per accelerare i tempi di screening riguardo alla diffusione del New Delhi mentre, per rispondere alla necessita’ di fornire una comunicazione corretta e che contribuisca ad una percezione adeguata del fenomeno, dall’11 settembre sul sito dell’Ars verranno pubblicati aggiornamenti settimanali dei dati del ...

